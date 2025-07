Haben wir schon immer an Götter geglaubt?

Das Arte-Magazin „Stimmt es, dass …?“ widmet sich den großen Mythen, an die wir schon immer geglaubt und die wir nie hinterfragt haben. Sie will mit alten Perspektiven und eurozentristischem Denken aufräumen und uns dazu bringen, neu auf die Welt zu blicken.

In einer neuen Folge wird die Frage gestellt: „Haben wir schon immer an Götter geglaubt?“ Schon in der Frühzeit haben Menschen Hinweise auf religiöses Denken hinterlassen. Bereits vor über 40.000 Jahren haben Menschen Bilder an Wände gemalt, die auf religiöse Bräuche, Rituale und Gottheiten hindeuten. Die Frage ist nur: Gehört die Vorstellung von Gottheiten zum Menschsein dazu oder gab es auch einmal einen Menschen, der noch nicht an so etwas wie einen Gott geglaubt hat?

Glaube — eine evolutionärer Vorteil?

In der Doku geht es auch darum, wie sich der Glaube auf das eigene Verhalten und die Entwicklung der Menschheit auswirkt. Viele Forschende glauben heute, dass ein fester Glaube auch evolutionäre Vorteile mit sich bringen kann. Denn er schweißt Menschen zusammen und gibt ihnen ein gemeinsames Ziel.

Falls das stimmen sollte, stellt sich nicht nur die Frage, seit wann die Menschheit angefangen hat zu glauben, sondern auch, was passiert, wenn sie ihren Glauben verliert. Denn genau das geschieht gerade. „Haben wir schon immer an Götter geglaubt?“ — jetzt in der Arte-Mediathek.

