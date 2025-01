Belleville, belle et rebelle

Mitten in Paris liegt das Viertel Belleville, das schon seit Jahrhunderten Künstlerinnen und Außenseiter anzieht. Hier wohnen Menschen wie Joseph Pantaleo, in dessen Café-Musette gesungen, getrunken und einfach gelebt wird. Die Doku „Belleville, belle et rebelle“ fängt in schwarz-weißen Bildern den Charakter des Viertels ein. Ihr könnt ab heute über filmfriend selbst in das alte Paris eintauchen.

Plastic Fantastic

Plastik ist inzwischen überall — in der Luft, im Wasser und auch in unserem Essen. Das hat nicht nur Auswirkungen auf unsere Umwelt, sondern auch auf unsere Gesundheit. Doch gleichzeitig gibt es bereits verschiedene Lösungsansätze, wie beispielsweise Recycling-Methoden, die mehr aus dem alten Müll machen. „Plastic Fantastic“ läuft heute um 0.05 Uhr im ZDF oder ihr sucht euch die Doku direkt in der ZDF-Mediathek raus.

Sharon Stone — Überlebensinstinkt im Showbiz

Sharon Stone ist mit Filmen wie „Basic Instinct“ und „Casino“ in die Hollywood-Elite aufgestiegen. Doch seit dem Beginn ihrer Karriere kämpft sie nicht nur gegen ihr Image sondern auch um ihre Position in einer männerdominierten Branche. Die Doku „Sharon Stone — Überlebensinstinkt im Showbiz“ könnt ihr heute um 0.05 Uhr auf Arte anschauen oder auch direkt in der Arte-Mediathek streamen.

