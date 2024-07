Systemsprenger

Die neunjährige Benni (Helena Zengel) ist das, was das Jugendamt „Systemsprenger“ nennt. Egal, wo sie hinkommt, sie fliegt innerhalb kürzester Zeit wieder raus. Sogar ihre eigene Mutter ist mit dem wilden Kind überfordert. Der Anti-Gewalttrainer Micha gibt Benni aber noch eine letzte Chance und nimmt sie für drei Wochen in den Wald. Das Drama „Systemsprenger“ könnt ihr über filmfriend abrufen.

The True Story of Taylor Swift

Taylor Swift ist eine der größten Stars zur Zeit. Dabei hat sie als ganz junge Countrymusikerin angefangen. Inzwischen füllt sie riesige Stadien und jeder Song aus ihrer Feder wird zum Hit. „The True Story of Taylor Swift“ schaut sich ihren Werdegang ganz genau an und fragt sich, was wohl das Geheimnis ihres Erfolgs ist. Die Doku findet ihr jetzt in der ZDF-Mediathek.

Queen: We are the Champions

Egal, ob Siegerehrung, Olympische Spiele oder kleines Turnier: Auf so fast jeder sportlichen Veranstaltung läuft früher oder später „We are the Champions“. Mit dem Songs hat Queen eine Sporthymne geschaffen, die noch nach ihresgleichen sucht. „Queen: We are the Champions“ läuft heute um 22.10 Uhr auf Arte oder ihr sucht euch die Doku direkt in der Arte-Mediathek raus.

