Herrhausen — Herr des Geldes

In den 80er Jahren ist Alfred Herrhausen (Oliver Masucci) ein aufstrebender Star im Bankgeschäft. Er fordert einen Schuldenerlass für ärmere Länder und hat auch kein Problem damit, der UdSSR einen Kredit zu gewähren. Damit macht er sich auch in der internationalen Politik einige Feinde und auch die RAF hat den Banker im Visier. Die Miniserie „Herrhausen — Herr des Geldes“ findet ihr ab heute in der ARD-Mediathek.

The Walking Dead: Daryl Dixon

Daryl Dixon (Norman Reedus) ist schon seit Beginn der „Walking Dead“-Geschichte dabei. Seit 2023 hat er sein eigenes Spin-Off, in dem er ohne Erinnerung in Frankreich aufwacht. In der zweiten Staffel macht sich seine alte Freundin Carol auf die Suche nach ihm. Dazu muss sie aber erst mal den Ozean überqueren. Ab heute findet ihr jeden Montag die neueste Folge von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ bei Magenta TV.

Tzedek — Die Gerechten

Der Künstler und Autor Marek Halter ist überzeugt, dass nicht alle während des Zweiten Weltkriegs Komplizinnen und Mitläufer waren. Für die zweiteilige Doku „Tzedek — Die Gerechten“ macht er sich auf die Suche nach alle den Frauen und Männern die damals Hunderttausende Juden und Jüdinnen gerettet haben. Das Ergebnis seht ihr ab heute in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.