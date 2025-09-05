Hoch hinaus

In Aylas (Via Jikeli) Leben gibt es zwei große Schwerpunkte: die Astrophysik und ihren muslimischen Glauben. Ihr Traum ist es, Astronautin zu werden. Und dann bietet sich die einmalige Gelegenheit: ein Praktikum bei der NASA in den USA.

Doch es gibt einen Haken — Ayla fehlt das Geld für die Flüge und eine Unterkunft. Ihre Familie ist leider mehr daran interessiert, die Ideen ihres Bruders zu finanzieren, als Ayla zu unterstützen. Also muss ein anderer Plan her.

High Stakes — Alles auf eine Karte

Die Serie bewegt sich zwischen Drama und Dramedy. Aylas anfänglich harmloser Plan, sich Geld für ihr Praktikum dazuzuverdienen, gerät außer Kontrolle. Als sie Vincent (Jannik Schümann) begegnet, ist das ihre Eintrittskarte in die Welt des illegalen Glücksspiels. Darin sieht sie ihre Chance, genügend Geld zu beschaffen. Doch Poker ist haram. Deshalb muss Ayla Wege finden, um ihrer dunklen Seite Raum zu geben — und erfindet ein Alter Ego.

High Stakes ist eine Serie, die das Spannungsfeld zwischen Glauben und Wissenschaft in einer Figur vereint und zeigt, wie aus scheinbar harmlosen Entscheidungen Machtspiele und Abhängigkeiten entstehen können. Ihr findet alle sechs Folgen ab heute in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.