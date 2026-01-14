Hijack — S2

Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm. Seid gegrüßt und herzlich willkommen! Wir haben Mittwoch, den 14. Januar, und wie immer haben wir auch heute wieder einen Streaming-Tipp für eure Watchlist. In seiner Rolle als Sam Nelson landet Idris Elba im Berliner Untergrund. Die Serie „Hijack“ ist mit neun Folgen zurück. Wie schon in Staffel 1 muss sich Idris Elba als Sam Nelson wieder aus einer ausweglosen Situation befreien. Nachdem Sam in der ersten Staffel die Entführung eines Passagierflugzeugs verhindern konnte, verschlägt es den erfahrenen Verhandlungsexperten nun nach Berlin, wo er wieder in eine Entführung gerät. Nur geht es diesmal nicht in luftige Höhen, sondern in die Tunnel der Berliner U-Bahn. Sam Nelson ist gestern nach Berlin geflogen. Wenn du mir eine Sache erklären würdest: Alle sofort in den vorderen Wagen des Zuges! Er hat nichts damit zu tun, oder? Also, was wissen wir? Er heißt Sam Nelson. Er ist ein Anwalt aus London, Fachkraft für Verhandlungen. Er war auf Kingdom 29. Diese U-Bahn wurde entführt. Es gibt über 200 Passagiere. Tun Sie nicht genau das, was sie sagen, dann sind wir alle tot. Der entführte U-Bahn-Waggon ist voller Pendler und anderer Zivilisten, und die Entführer drohen damit, eine Bombe zu zünden, die sich unter dem Wagen befindet, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Während Sam versucht, mit den Geiselnehmern zu verhandeln und an Bord dafür zu sorgen, dass keine Panik ausbricht und keine der Geiseln verletzt wird, sind die Behörden damit beschäftigt, die Entführer ausfindig zu machen. Uns läuft die Zeit davon. Es ist ein Pokerspiel. Sie brauchen nicht die besten Karten zum Gewinnen, sondern den besten Bluff. Und wenn die merken, dass wir bluffen, was dann? Wir müssen für alles vorbereitet sein. 45 Sekunden. Lass nicht zu, dass sie dich mit mir erpressen. 30 Sekunden. Wir werden geradezu eine globale News-Story. Wenn sie auf mich hören, werde ich sie herausbringen. 3, 2, 1. Sorgen wir dafür, dass dieser Zug ankommt. Die neuen Folgen versprechen schon im Trailer actionreiche Thriller- Kost und erinnern mit dem Setting an Filme wie „Die Entführung der U-Bahn Pelham 123“. Neben internationalen SchauspielerInnen wie Idris Elba, Christine Adams und Toby Jones sind auch einige deutsche DarstellerInnen Teil des Casts, wie zum Beispiel Christiane Powell, Lisa Vicari und Albrecht Schuch. Die zweite Staffel von „Hijack“ startet heute mit zwei Folgen. Die restlichen sechs gibt es für euch dann wöchentlich im Abo von eppetv. Neustarts und Geheimtipps aus der Welt der Serien, Filme und Dokus bekommt ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gern ein Abo da, empfehlt den Podcast weiter und hört auch morgen wieder rein. Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audioproduktion Paula Bültemann. Und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns!