Was läuft heute? | Hijack — S2

Idris Elba in der U8 nach Neukölln

In der zweiten Staffel der Thriller-Serie „Hijack“ muss der erfahrene Verhandlungsexperte Sam Nelson eine entführte Berliner U-Bahn retten. In der Hauptrolle ist erneut der britische Schauspieler Idris Elba zu sehen.

Hijack — S2

Nachdem er in Staffel eins schon die Entführer eines Passagierflugzeuges aufhalten konnte, verschlägt es den erfahrenen Verhandlungsexperten Sam Nelson in der zweiten Staffel von „Hijack“ nun in die deutsche Hauptstadt. Kurz nach seiner Ankunft in Berlin gerät Sam in eine weitere Entführung. Dieses Mal wurde ein Zug der Berliner U-Bahn entführt und die Täter drohen damit, den Zug zu sprengen, sollten ihre Forderungen nicht erfüllt werden.

Entführung in der Berliner U-Bahn

Während Sam versucht, innerhalb des Zugs zu verhandeln, suchen die Behörden verzweifelt nach dem Drahtzieher. Neben dem britischen Schauspieler Idris Elba sind dieses Mal auch einige deutsche Darstellerinnen und Darsteller Teil des Casts. So spielen in der neuen Staffel auch Christiane Paul, Lisa Vicari und Albrecht Schuch mit. Die neuen Folgen von „Hijack“ startet ab heute bei Apple TV.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

