Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody

Whitney Houston ist — ohne zu übertreiben — eine der größten Sängerinnen aller Zeiten. Sie hat mehr als 200 Millionen Platten verkauft, zig Grammys abgeräumt und mit ihren Songs Gänsehaut für die Ewigkeit geliefert. Das Biopic „Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody“ erzählt ihre Geschichte von Anfang an und gibt Einblicke in ihr Leben vor dem Erfolg. Ihr findet den Film mit Naomi Ackie in der Hauptrolle jetzt auf WOW.

10 Items or Less

In „10 Items or Less“ schlüpft Morgan Freeman in die Rolle eines namenlosen Schauspielers, der für seine nächste Rolle als Supermarkt-Manager direkt vor Ort recherchiert. Doch als ihn sein Fahrer sitzen lässt, bleibt ihm nur die Kassierein Scarlet (Paz Vega) als Hilfe, um seiner Schauspiel-Karriere wieder auf die Sprünge zu helfen. Scarlet hat eigentlich noch andere Pläne für den Tag — bei denen ihr aber ein Schauspieler gut helfen kann. „10 Items or Less“ könnt ihr ab heute über filmfriend streamen.

Blitz

Im Jahr 1940 sind Bombenangriffe in London trauriger Alltag. Das Leben in der Stadt ist zunehmend lebensbedrohlich. Deswegen beschließt Rita (Saoirse Ronan), ihren Sohn George aufs Land zu schicken. Doch der neunjährige Junge will unbedingt zurück zu seiner Familie, springt vom Zug und macht sich auf den gefährlichen Heimweg. „Blitz“ könnt ihr jetzt bei Apple TV+ anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.