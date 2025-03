Holland

Im neuen Film von Regisseurin Mimi Cave spielt Nicole Kidman die Lehrerin Nancy. Zusammen mit ihrem Mann und dem Sohn lebt sie in der beschaulichen Stadt Holland im US-Bundesstaat Michigan. Nancys Leben ist eigentlich perfekt, doch ihr Mann scheint ein dunkles Geheimnis zu hüten. Zusammen mit ihrem Arbeitskollegen Dave begibt sich Nancy auf Spurensuche. Neben Nicole Kidman sind Matthew Macfadyen und Gael García Bernal Teil des Casts. Den Film „Holland“ gibt es bei Prime Video.

Borderlands

In der Videospielverfilmung aus dem Jahr 2024 begibt sich die Kopfgeldjägerin Lilith auf den chaotischen Planeten Pandora, um zusammen mit einer Truppe Vault Hunter den Eingang zu einer legendären Schatzkammer zu finden. Wie in den Games geht’s auch im Film sehr derbe zur Sache, mit vielen Waffen und flotten Sprüchen. Teil der Besetzung sind unter anderem Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black und Jamie Lee Curtis. Die Videospielverfilmung „Borderlands“ läuft auf WOW.

Die Cannabis-Bilanz: Wie viel kiffst du, Deutschland?

Seit fast einem Jahr ist der Konsum von Gras in Deutschland nun legal, eine Reportage in der ARD zieht „Die Cannabis-Bilanz“. Reporter Frank Seibert spricht hierzu mit Menschen aus Politik, Wissenschaft und auch mit Konsumentinnen und Konsumenten. Außerdem stellt die Reportage die Frage „Was können wir verbessern?“ und schaut hierfür zum Beispiel nach Kanada. „Die Cannabis-Bilanz: Wie viel kiffst du, Deutschland?“ ist ab heute in der ARD-Mediathek verfügbar.

