Slam Dunk mit Martin Luther King

Der Kurzfilm “Hoops, Hopes & Dreams” beleuchtet eine weniger bekannte Seite des berühmtesten amerikanischen Bürgerrechtsaktivisten Martin Luther King Jr.

Politik und Basketball

Die berühmtesten Worte von Martin Luther King Jr. sind wohl: „I have a dream“. Sie stammen aus einer Rede, die er am 28. August 1963 beim Marsch auf Washington gehalten hat. Damals haben sich bis zu 250.000 Menschen vor dem Lincoln Memorial versammelt und das Ende der Rassendiskriminierung in den Vereinigten Staaten gefordert.

Wie gelang es Martin Luther King, so viele Menschen zu erreichen? Einerseits war er Pastor und predigte regelmäßig, andererseits spielte er begeistert Basketball. Der dokumentarische Kurzfilm „Hoops, Hopes and Dreams“ wirft einen Blick auf diesen unbekannteren Teil der Geschichte von Martin Luther Kings Kampagnen für die Bürgerrechtsbewegung: Er und einige andere Aktivistinnen und Aktivisten nutzten Basketballplätze als Treffpunkt, um junge Menschen für Politik zu begeistern.

Körbe werfen mit Barack Obama

King prägte damit eine Strategie, die weit über ihre Zeit hinaus Wirkung zeigt. Auch Barack Obama trat mit Wählerinnen und Wählern beim Basketball in Kontakt — mit Erfolg, wie wir wissen. Regisseur des Films „Hoops, Hopes and Dreams“ ist der amerikanische Konzeptkünstler Glenn Kaino. Er kombiniert Animation, historische Aufnahmen und Interviews unter anderem mit Andrew Young, einem Weggefährten Kings, und dem 2024 verstorbenen legendären Basketballspieler Jerry West.

„Hoops, Hopes and Dreams“ könnt ihr bei Disney Plus anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

