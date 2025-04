How to Sell Drugs Online (Fast) — Staffel 4

Die vierte Staffel von „How to Sell Drugs Online (Fast)“ hat vier Jahre lang auf sich warten lassen. Genau so lange war der Protagonist Moritz wegen Drogenhandels im Gefängnis. Jetzt, wo er wieder auf freiem Fuß ist, will er wieder Geld verdienen. Diesmal allerdings legal. Seine Freunde haben ihm allerdings in der Zwischenzeit seine Businessidee geklaut und sind damit ziemlich erfolgreich geworden. Er will die Firma aufkaufen — mit einem Kredit von seinem ehemaligen Knast-Kumpel. Die vierte Staffel „How to Sell Drugs Online (Fast)“ könnt ihr jetzt auf Netflix schauen.

TikTok, die mächtigste App der Welt

TikTok hat die Welt erobert. Genau wie andere soziale Netzwerke sammeln die Betreiber hinter der App Unmengen von Daten über ihre User. Wie groß ist das Risiko, wenn auch die chinesische Regierung die Daten einsehen kann? Die Dokumentation „TikTok, die mächtigste App der Welt“ zeigt, wie die App so erfolgreich geworden ist und welche Rolle sie im geopolitischen Machtkampf spielt. „TikTok, die mächtigste App der Welt“ gibt es in der Arte-Mediathek zu sehen.

Der Palmer Komplex

Boris Palmer ist einer der wohl kontroversesten Politiker Deutschlands. Seit 2007 wurde er allerdings auch immer wieder zum Oberbürgermeister von Tübingen gewählt. Und das trotz verschiedener Skandale um seine Person in den vergangenen Jahren. Autor Frank Marten hat Boris Palmer drei Jahre lang mit der Kamera begleitet. Die Dokumentation „Der Palmer Komplex“ zeigt, wie Palmer arbeitet und lebt. „Der Palmer Komplex“ — ab jetzt zu finden in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.