Play
Foto: Apple TV
Bild: Imperfect Women | Foto: Apple TV

Was läuft heute? | Imperfect Women

Eine unperfekte Freundschaft

Eleanor, Mary und Nancy sind schon seit Jahrzehnten beste Freundinnen. In der Psychothriller-Serie „Imperfect Women“ wird ihre Freundschaft allerdings auf die Probe gestellt.

Imperfect Women

Mary ist Mutter von drei Kindern und unglücklich mit einem problematischen Mann verheiratet. Auch Nancy hat geheiratet, doch sie ist sehr glücklich. Mit ihrem liebevollen Ehemann hat sie eine gemeinsame Tochter. Eleanor ist die einzige der drei Freundinnen, die weder Ehe noch Kinder hat. Dafür ist sie happy mit ihrem Leben als Singlefrau, in dem die Karriere an erster Stelle steht.

Eines Abends tauschen sie sich bei einem gemeinsamen Dinner darüber aus, was in ihren Leben so passiert. Doch dann verschwindet Nancy und wenig später wird ihre Leiche gefunden.

Alles nicht so wie gedacht

Eleanor und Mary versuchen herauszufinden, wer ihre Freundin umgebracht hat und vor allem: warum. Wer könnte Interesse daran haben, Nancy zu töten? Bei ihrer Spurensuche stellen die beiden fest, dass sie Nancy nicht so gut kannten, wie sie dachten. Sie erfahren von einer Affäre und anderen Dingen, von denen Nancy ihnen nie etwas erzählt hat.

Auch die Freundschaft zwischen Eleanor und Mary wird auf die Probe gestellt. Die beiden lassen sich aber nicht davon abbringen, weiterzusuchen — sie wollen wissen, wer ihre Freundin umgebracht hat. Außerdem wollen sie herausfinden, wer Nancy wirklich war, welche Geheimnisse sie noch hatte und warum sie sich so verstellt hat.

Die neue Serie „Imperfect Women“ könnt ihr jetzt bei Apple TV schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen