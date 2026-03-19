Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hi, heute ist Donnerstag, der 19. März. Herzlich willkommen zu eurem Streaming-Podcast. Unser heutiger Tipp ist eine neue Miniserie, in der es um drei Freundinnen geht, die von Kerry Washington, Elizabeth Moss und Kate Mara gespielt werden. Die Psycho-Thriller-Serie „Imperfect Women“ erzählt die Geschichte der drei Freundinnen Eleanor, Mary und Nancy. Sie haben sich schon vor Jahrzehnten auf dem College kennengelernt, und ihre Freundschaft hält bis heute.

Eleanor genießt ihr Leben als Single und Karrierefrau. Mary ist inzwischen Mutter von drei Kindern und unglücklich verheiratet. Auch Nancy ist verheiratet. Anders als Mary ist sie aber ziemlich zufrieden mit ihrem liebevollen Ehemann, und die beiden haben eine wohlerzogene Tochter. Eines Tages zerstört eine Tragödie ihre Freundschaft. Nach einem gemeinsamen Dinner verschwindet Nancy auf einmal, und wenig später wird ihre Leiche gefunden.

Heute Morgen wurde eine Leiche gefunden, von der wir glauben, dass es ihre Frau sein könnte. Womöglich waren Sie die Letzte, die mit ihr Kontakt hatte. Erzählen Sie uns bitte alles, woran Sie sich von gestern Abend erinnern können. Manchmal denke ich, wir überstehen alles. Okay. Und dann denke ich wieder, es ist zum Scheitern verurteilt. Wir wussten nicht alles über sie, nicht im geringsten Sinne. Ich bin bereit, und ich habe so viele Fragen.

Mary und Eleanor wollen unbedingt herausfinden, was passiert ist. Also schließen sie sich zusammen, um den Mörder ihrer besten Freundin zu finden. Bei der Suche kommen aber immer mehr unbequeme Wahrheiten ans Licht. Eleanor und Mary hinterfragen auf einmal ihre bisherige Freundschaft und ihr gegenseitiges Vertrauen. Aber nicht nur die Freundschaft zwischen den beiden steht auf der Kippe. Umso tiefer sie graben, umso mehr haben sie das Gefühl, dass sie ihre beste Freundin Nancy eigentlich gar nicht richtig gekannt haben. Das ändert aber nichts daran, dass sie herausfinden wollen, wer sie getötet hat und warum. Also suchen sie weiter, auch wenn ihre Freundschaft vielleicht an der Wahrheit zerbrechen könnte.

Sie hat mit allem gelogen. Hat sie eine Affäre? Was, wenn wir uns irren? Bitte, das glaubst du doch nicht wirklich. Ich weiß es nicht. Wut und Liebe müssen sich nicht ausschließen. Manchmal ist Wut der wahrhaftigste Ausdruck von Liebe. Ich verspreche dir, das wird nicht gut für dich enden. Du musst dich endlich zusammenreißen. Ich brauche deine Hilfe. Was auch immer das zwischen ihnen dreien war, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber eine Freundschaft war es nicht.

Die starbesetzte Thriller-Serie erscheint auf Apple TV und wurde von der Drehbuchautorin Annie Wiseman entwickelt. Die hat schon mal was für Apple TV gemacht, und zwar die Dramedy-Serie „Physical“. „Imperfect Women“ basiert auf dem gleichnamigen Roman aus dem Jahr 2020 von der Schriftstellerin Araminta Hall. Auf Deutsch ist der Roman allerdings unter dem Namen „Die Freundin“ erschienen. Die Serienadaption dazu, „Imperfect Women“, könnt ihr euch jetzt bei Apple TV anschauen.

Morgen gibt’s schon den nächsten Streaming-Tipp von uns. Lasst uns doch gerne ein Abo da, dann landet die nächste Episode auch direkt in eurem Feed. An dieser Folge hat Jonas Nikolic mitgearbeitet, Audioschnitt Clemens Möller. Und ich bin Jessi Jus. Wir hören uns! Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.