The Gorge

In „The Gorge“ geht es um zwei Scharfschützen, die eine mysteriöse Schlucht bewachen sollen. Er steht am Westturm und sie am Ostturm. Es ist ihnen strengstens verboten, miteinander zu kommunizieren. Mit der Zeit widersetzen sie sich allerdings den Regeln und nehmen Kontakt zueinander auf. „The Gorge“ gibt es jetzt bei Apple TV+.

Yellowjackets — Staffel 3

Vor 25 Jahren ist in der Serie „Yellowjackets“ eine Gruppe von Teenagerinnen in der Wildnis Kanadas mit dem Flugzeug abgestürzt. In ihrer Verzweiflung sind die Mädchen dem Kannibalismus verfallen. Jetzt, 25 Jahre später, leben die Frauen wieder in der Zivilisation. Die Traumata und Geschichten von damals verfolgen sie allerdings bis heute. Die dritte Staffel „Yellowjackets“ könnt ihr jetzt bei Paramount+ sehen.

A Killer Romance

Gary Johnson gibt sich im Film „A Killer Romance“ für die Polizei als Auftragskiller aus. Personen, die sich mit einem Mordauftrag bei ihm melden, bringt er hinter Gitter. Eines Tages kommt allerdings Madison zu ihm und er hat Mitleid mit ihr. Sie will ihren Ehemann ermorden lassen, weil er sie misshandelt. Gary entscheidet sich dazu, sie nicht verhaften zu lassen und ihr zu helfen. Dabei verliebt er sich allerdings in seine Klientin. Ihr könnt „A Killer Romance“ jetzt bei WOW sehen.

Was läuft heute?

