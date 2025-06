Smoke

Der Schriftsteller Dennis Lehane hat schon Romane geschrieben, die die Vorlage für Hollywood-Filme wie „Shutter Island“ waren. In der Serie „Smoke“ ist Lehane nicht nur Produzent, sondern auch Erfinder und Drehbuchautor der Show.

Taron Egerton spielt in der Serie den Brandermittler Dave Gudson. Wegen seiner schwierigen Vergangenheit arbeitet Dave lieber alleine. Und das auch sehr erfolgreich. Seinem neuesten Fall ist er trotzdem nicht alleine gewachsen. Deshalb soll er mit der talentierten Polizistin Michelle Calderon zusammenarbeiten. Sie sollen einen Mann finden, der schon mehrere Gebäude in Kalifornien in Brand gesetzt hat. Die beiden arbeiten gegen die Zeit. Denn mit jedem Tag, an dem sie den Brandstifter nicht schnappen, könnte ein weiteres Haus in Flammen aufgehen.

Die Idee für die Serie „Smoke“ hatte Dennis Lehane, nachdem er den True-Crime-Podcast „Firebug“ gehört hat. In dem Podcast geht es um die wahre Geschichte von einem Brandstifter, der Südkalifornien fast zehn Jahre mit Bränden terrorisiert hat. „Smoke“ könnt ihr euch jetzt auf Apple TV+ anschauen.

