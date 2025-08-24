Infiltration — S3

Nachdem am Ende der zweiten Staffel Infiltration der Kampf gegen die Aliens eigentlich als gewonnen gegolten hat, schließen sich die Verbündeten aus aller Welt in Staffel 3 zusammen, um den Kampf ins Herz der Alien-Bedrohung zu tragen. Nach Jahren der Flucht und Verteidigung wagen sie erstmals eine riskante Mission: die Übernahme des feindlichen Mutterschiffs.

Von der Invasion zur Infiltration

Obwohl die Begeisterung der Fans zuletzt etwas nachgelassen hatte, versucht Serienschöpfer Simon Kinberg mit den neuen Folgen die Spannung aus Staffel 1 wieder einzufangen. Bekannte Gesichter wie Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna oder Shamier Anderson sind ebenfalls in ihren Rollen zurück. Die neuen Folgen „Infiltration“ gibt es auf Apple TV+.

Was läuft heute?

