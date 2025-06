„Ironheart“: Ein bekanntes Gesicht mit eigener Story

In „Black Panther: Wakanda Forever“ hatte Riri ihren ersten Auftritt im Marvel-Universum. Doch jetzt bekommt sie ihre eigene Bühne.

Riri Williams (Dominique Thorne) ist 19, extrem schlau und nicht bereit, sich Grenzen setzen zu lassen. Während ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen am MIT noch mit Mathe kämpfen, baut Riri nebenbei Hightech-Anzüge, die locker mit Ironmans Rüstung mithalten können. Doch damit könnte bald Schluss sein. Denn die Universität streicht ihr die finanzielle Unterstützung. Zum Glück gibt es da aber jemanden, der aushelfen kann — und vor allem will.

Gefährlicher Mentor

Parker Robbins (Anthony Ramos), in der Unterwelt bekannt als „The Hood“, erkennt Riris Talent sofort. Er bietet ihr Ressourcen, Zugang, Möglichkeiten und vieles mehr. Doch wie das in der Marvel-Welt so ist: Solche Angebote kommen selten ohne Haken. Robbins‘ Hilfe hat ihren Preis — und ehe sie sich versieht, steckt Riri mitten in einem Spiel mit dunklen Mächten, das weit über Technik und Forschung hinausgeht.

Zwischen Superhirn und Superkräften

Was „Ironheart“ so besonders macht, ist der spannende Mix: Technik trifft Magie, Wissenschaft trifft Mythos. Riri muss sich aber nicht nur gegen ihre Gegner behaupten, sondern auch gegen die eigenen inneren Zweifel. Wem kann sie trauen? Und was ist sie bereit zu opfern?

Die Serie „Ironheart“ startet ab heute auf Disney+.

