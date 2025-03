Priscilla

Priscilla (Cailee Spaeny) ist jung, verliebt und plötzlich die Freundin von Superstar Elvis Presley (Jacob Elordi). Ein glamouröses Leben in Graceland scheint wie ein Traum, doch schnell merkt sie, dass das Leben an der Seite des King of Rock’nRoll nicht nur aus Glanz und Glamour besteht. Zwischen strengen Regeln und dem Wunsch nach Eigenständigkeit, muss sie ihren eigenen Weg finden. „Priscilla“ findet ihr ab heute bei Netflix.

Magic Mushrooms: Zwischen Trip und Therapie

Früher Hippie-Trip, heute sind sie Hoffnungsträger in der Medizin: psychedelische Pilze sind wieder im Gespräch. Sie sollen nämlich gegen Depressionen und Angststörungen helfen. Doch wie viel Heilung steckt wirklich in den Pilzen? Die Doku trifft Forschende, Therapeutinnen und Menschen, die es selbst ausprobieren. Mehr erfahrt ihr in „Magic Mushrooms: Zwischen Trip und Therapie“ jetzt online first in der ARD-Mediathek.

The Substance

Heute werden die Oscars verliehen und ihr könnt euch das ab heute Nacht um 1 Uhr live auf Disney+ anschauen. Doch bevor es soweit ist, gibt’s die perfekte Einstimmung: „The Substance“ ist für ein paar der begehrten goldenen Männchen nominiert. n dem düsteren Body-Horror wagt Demi Moore ein gefährliches Experiment mit einer Substanz, die ihr ein jüngeres, perfektes Ich erschafft. Doch der Traum vom zweiten Leben schnell zum Albtraum. „The Substance“ findet ihr auf Mubi.

