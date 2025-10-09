Was läuft heute online und Videostreams? TV-Programm und Dokus empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm. Hi, liebe Streaming-Fans und Serien-Junkies! Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben Donnerstag, den 9. Oktober 2025, und da wir uns ja mitten in der Spooky Season befinden und es an vielen Haustüren bald wieder „süßes oder saures“ heißt, bleiben wir heute mal bei etwas richtig Süßem: Kuchen. Einige von euch haben bestimmt schon mal durch Instagram oder TikTok gescrollt und sind dabei auf Creatorinnen gestoßen, die Kuchen backen, die kaum von einem echten Gegenstand zu unterscheiden sind. Daraus entstand ein kleiner Internet-Hype, und vor einer Weile hat sich Netflix dieses Konzept geschnappt und in eine Show gepackt: „Ist das Kuchen?“ oder auch „Is It Cake?“. In jeder Folge treten talentierte BäckerInnen an, um Kuchen zu backen, die aussehen wie ganz normale Alltagsgegenstände, zum Beispiel wie eine Klopapierrolle oder eine Handtasche. Und das Ganze ist so täuschend echt, dass selbst die Jury manchmal komplett daneben liegt. „Wir haben euch eingeladen, euch zu verarschen!“ „Ihr habt mich völlig verarscht!“ „Ihr Kulissen könnten euch über 100.000 Dollar gewinnen!“ „Ich muss meine Arme dazu tun! Ich will das Geld!“ „Jede Folge wird eine von euch eliminiert. Wenn ich das nicht gewinnen kann, was mache ich mit meinem Leben?“ „Du weißt, oh mein Gott, es lebt noch! Halt es fest, Papa!“ Und da das Format so gut ankommt, haben sich die MacherInnen jetzt entschieden, passend zur Saison eine Halloween-Edition rauszubringen: „Ist das Kuchen Halloween?“ Das Konzept ist das gleiche: ultra realistische Kuchen und eine Jury, die raten muss. Nur gibt es diesmal ein paar Halloween-Specials, kleine Minispiele und auch den einen oder anderen Grusel-Moment. Es ist eine Halloween-Saison, in der neun neue hyperrealistische Kuchen ihren Tod erwarten. Es ist eine Stage-Fantasie mit neuen hohen Stimmen, großartigen Halloween- Twists. Da sind Ratten drin und unglaubliche Kuchen, die den Zucker direkt aus unseren Juryn rausschmeißen. „Ich würde Harvey’s Leben beten! Ich weiß nicht, es ist Kuchen!“ „Oh mein Gott, danke für die Nacht!“ Und genau das macht die Sendung so unterhaltsam. Die KandidatInnen kämpfen nicht nur um den Titel als krassestes Backtalent, sondern um ein beachtliches Preisgeld. „Ist das Kuchen?“ ist keine typische Kochsendung, sondern eher ein witziger Mix aus Backkunst, Ratespaß und Reality-Show. Aber Achtung: Die eine oder andere Halloween- Folge könnte weniger appetitanregend sein. So manche Kreation könnte eventuell ein paar Schauer des Ekels und Unbehagens auslösen. Aber wenn das passiert, haben die BäckerInnen ja eigentlich alles richtig gemacht. „Ist das Kuchen Halloween?“ könnt ihr ab sofort bei Netflix streamen. Noch mehr Serien, auch ohne Kuchen, sowie interessante Dokus und Filme gibt es bei uns jeden Tag. Um keine mehr zu verpassen, lasst uns gerne ein Abo da, empfiehlt den Podcast weiter und hört auch morgen wieder rein. Dankeschön! Der Tipp und das Skript kamen heute von Imke Zimmermann, Audioproduktion Wiebke Stark. Und ich bin Ina Lebedjev. Wir hören uns! Was läuft heute online und Videostreams? TV-Programmen und Dokus empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm. Untertitel im Auftrag des ZDF für funk 2017.