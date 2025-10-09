Play
Was läuft heute | Ist das Kuchen?

Schaurig süß

In der Halloween-Edition von „Ist das Kuchen?“ versuchen professionelle Bäckerinnen und Bäcker auf schauderhafte Art die Jury zu verwirren.

„Ist das Kuchen?“ — die Idee

Netflix hat sich den Internet-Hype von echt aussehenden Kuchen zur Brust genommen und eine Sendung draus gemacht. In „Ist das Kuchen?“ oder auch „Is it cake?“ zeigen verschiedene Bäckerinnen und Bäcker, was sie so drauf haben. Das Ziel: Kuchen backen, die so echt aussehen, dass die Jury sie für einen realen Gegenstand hält. Gebacken wurde in der Vergangenheit schon so einiges: Cheeseburger, Handtaschen, die Mona Lisa oder auch ein Paar Schuhe. Die Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen nicht nur um den Titel als krassestes Back-Talent, sondern auch um ein beachtliches Preisgeld.

Moderiert wird die Show von US-Schauspieler und Komiker Mikey Day, der schon als Autor für die NBC-Sketch-Comedy-Serie „Saturday Night Live“ gearbeitet hat. Er weiß also, wie man hier und da einen passenden flapsigen Witz bringt. Und genau das macht die Sendung so unterhaltsam.

Spooky Season und Grusel-Kuchen

Da „Ist das Kuchen?“ so gut ankommt, haben sich die Macher jetzt entschieden, passend zur Saison eine Halloween-Edition herauszubringen. Das Konzept ist das gleiche: realistische Kuchen und eine Jury, die raten muss. Nur gibt es diesmal ein paar Halloween-Specials, kleine Minispiele und auch den ein oder anderen Grusel-Moment. „Ist das Kuchen — Halloween“ könnt ihr ab sofort bei Netflix sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

