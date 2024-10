Der Schacht 2

Das Setting im zweiten Teil von „Der Schacht“ ist das gleiche wie im ersten Teil: Die Insassen eines grausamen, vertikal aufgebauten Gefängnisses bekommen ihr Essen, indem es von oben heruntergefahren wird. Dann heißt es: Friss oder stirb! Denn die Menschen auf den oberen Ebenen dürfen zuerst essen und die auf den unteren Ebenen nur das, was übrig bleibt. Von Tag zu Tag müssen alle bangen, auf einmal auf der untersten Etage aufzuwachen — und dort zu verhungern. In der Fortsetzung von „Der Schacht“ gibt es noch ein neues Gesetz: Die Gefangenen dürfen nur das essen, was sie zuvor bestellt haben. Essen sie auch nur einen Bissen mehr, hat das gravierende Folgen. „Der Schacht 2“ ist ab heute bei Netflix verfügbar.

Godzilla x Kong: The New Empire

Während sich in „Der Schacht“ die Menschen zum Teil wie wilde Monster verhalten, geht’s im nächsten Filmtipp um tatsächliche Ungeheuer. Regisseur Adam Wingard hat 2021 einfach die beiden größten fiktiven Bestien in einem Film zusammengebracht — und das Ergebnis war „Godzilla x Kong“. Im März dieses Jahres kam dann eine Forsetzung in die Kinos. In „Godzilla x Kong: The New Empire“ bekommen es die beiden Monster mit einem neuen Gegner zutun: Dem Scar King, einem gefährlichen Orang-Utan, der die Energie der Hohlerde nutzt, um die Kräfte seiner Kontrahenten zu kopieren. „Godzilla x Kong: The New Empire“ gibt es ab sofort bei WOW.

Guns Akimbo

In dieser Actionkomödie geht es um den nerdigen Programmierer Miles, gespielt von Daniel Radcliffe. Er ist nicht sehr erfolgreich und lebt in den Tag hinein. Eines Morgens klopft es an seiner Tür. Die Organisation SKIZM ist auf ihn aufmerksam geworden und zwingt ihn zur Teilnahme an einem Spiel. So wird Miles unfreiwillig das nächste Opfer eines Todeskampfes im Internet. Jetzt muss er lernen, sich gegen eine erfahrene Killerin zu behaupten, um den modernen Gladiatorenkampf zu überleben. Ob er das schafft, könnt ihr ab heute in „Guns Akimbo“ auf freevee sehen.

Was läuft heute?

