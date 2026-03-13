Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo liebe Streaming-Fans, an diesem Freitag, den 13. März. Heute wird’s dramatisch und moralisch ziemlich kompliziert. Auf Netflix startet die neue spanische Miniserie „Jene Nacht“ im Original „Esa Noche“. Im Mittelpunkt stehen drei Schwestern und eine Nacht, die ihr Leben für immer verändern wird. Ein Familienurlaub in der Dominikanischen Republik sollte eigentlich eine Auszeit vom Alltag sein. Doch dann passiert etwas, das alles verändert.

Die Jüngste der drei Schwestern, Elena, sitzt nach einer Partynacht am Steuer, als sie plötzlich von einem Mann mit einer Waffe bedroht wird. In Panik versucht sie zu fliehen und erfasst ihn dabei mit ihrem Auto. Kurz darauf stellt sich heraus, der Mann ist dominikanischer Polizist. Geschockt und voller Angst ruft sie ihre beiden Schwestern, Paula und Christina, an. Denn sie weiß nicht, was sie tun soll. War es ein Unfall, Notwehr oder etwas, was ihr Leben zerstören könnte?

Die beiden kommen sofort, doch vor Ort wird klar, diese Situation lässt sich nicht einfach lösen. Zu groß ist die Angst vor den Konsequenzen. Denn Elena hat ein kleines Kind. Und der Gedanke, dass sie ins Gefängnis kommen könnte und ihr Sohn ohne Mutter aufwachsen müsste, ist für ihre Schwestern kaum zu ertragen.

Was als verzweifelter Versuch beginnt, Elena zu schützen, entwickelt sich schnell zu einer Kette aus gefährlichen Entscheidungen, Geheimnissen und Lügen. Jede Entscheidung zieht neue Folgen nach sich, und die drei Schwestern merken, dass Loyalität ihren Preis hat.

Die Serie erzählt dabei nicht nur einen Kriminalfall, sondern vor allem eine Geschichte über Familie, über Loyalität und über die Frage, wie weit Menschen gehen, um diejenigen zu schützen, die sie lieben. Denn je länger die Schwestern versuchen, den Unfall zu vertuschen, desto schwerer wiegen die Konsequenzen. Schuldgefühle, Angst und Misstrauen beginnen, ihre Beziehung zu verändern, und die Nacht, in der alles begann, lässt die Drei einfach nicht mehr los.

Die Hauptrollen spielen Clara Gaillet als Elena, Claudia Salas als Paula und Paula Uzero als Cristina. Gemeinsam tragen sie diesen emotionalen Thriller, der sich weniger auf Action konzentriert als auf die moralischen Abgründe seiner Figuren. „Jene Nacht“ ist eine spanische Produktion und verbindet Krimi-Elemente mit einem intensiven Familiendrama.

Die komplette Miniserie „Jene Nacht" findet ihr ab heute, den 13. März, bei Netflix. Das war unser Tipp am Freitag. Tipp und Skript kamen heute von Niklas Metzinger. Audioschnitt: Paula Bültemann. Ich bin Jessi Jus.