Was läuft heute? | Jene Nacht

Eine Nacht, die alles verändert

Ein Familienurlaub in der Dominikanischen Republik sollte eigentlich eine Auszeit vom Alltag sein. Doch dann passiert etwas, das alles verändert.

Ein Unfall mit dramatischen Folgen

Ein Familienurlaub in der Dominikanischen Republik nimmt eine dramatische Wendung: In der neuen spanischen Miniserie „Jene Nacht“ wird Elena nach einer Partynacht von einem bewaffneten Mann bedroht. In Panik flieht sie mit dem Auto und erfasst ihn. Kurz darauf stellt sich heraus, dass der Mann ein dominikanischer Polizist ist.

Verzweifelt ruft Elena ihre Schwestern Paula und Cris an. Gemeinsam stehen sie vor einer schwierigen Entscheidung. Aus Angst vor den Konsequenzen und um Elena und ihr Kind zu schützen, versuchen sie, den Vorfall zu verbergen. Doch aus einem Moment der Panik entwickelt sich schnell eine Kette aus Lügen und riskanten Entscheidungen.

Krimi trifft Familiendrama

Die Serie verbindet einen Kriminalfall mit intensivem Familiendrama und stellt die Frage, wie weit die Schwestern gehen, um diejenigen zu schützen, die sie lieben.

Die komplette Miniserie „Jene Nacht“ findet ihr ab heute bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

