Rache ist weihnachtlich

In „Jingle Bell Heist“ arbeiten Sophia und Nick im größten Kaufhaus Londons. Doch besonders in der Vorweihnachtszeit ist ihr Job ziemlich frustrierend, denn beide sind sie überarbeitet und unterbezahlt. Vor allem ihr Chef macht ihnen das Leben schwer, sodass sie sich zusammentun, um es ihm heimzuzahlen. Auch wenn Sophia und Nick anfangs wenig Sympathie füreinander empfinden, eint sie ihr gemeinsamer Wunsch nach einem besseren Leben. Um dem näher zu kommen, sind beide bereit, sich in kriminellen Machenschaften auszuprobieren.

All I Want For Christmas

So planen Sophia und Nick an Heiligabend in das Kaufhaus einzubrechen. Dafür sind Vorbereitungen nötig, die das ein oder andere Geheimnis ans Licht bringen. Und nicht nur das: Auch die beiden Hauptfiguren lernen sich besser kennen. Aus der widerwilligen Zusammenarbeit wird schnell mehr: Sophia und Nick entwickeln Gefühle füreinander. Doch das bringt Chaos in ihren Masterplan.

Wer Lust auf weihnachtliche Unterhaltung hat, kann in der romantischen Komödie Olivia Holt und Connor Swindells dabei zuschauen, wie sie ihr ganz eigenes Weihnachtswunder erleben. Oder etwa nicht? Den Film „Jingle Bell Heist“ findet Ihr auf Netflix.

Was läuft heute?

