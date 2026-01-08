Jujutsu Kaisen — S3

Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm. Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ Mit eurem täglichen Streaming-Tipp. Es ist Donnerstag, der 8. Januar. Mit der dritten Staffel unseres heutigen Tipps geht einer der erfolgreichsten und beliebtesten Animes der letzten Jahre endlich in die nächste Runde. Der Anime „Jujutsu Kaisen“ basiert auf dem gleichnamigen Manga von Gege Akutami und erzählt die Geschichte von Yuji Itadori, einem eigentlich ganz normalen Schüler, der eines Abends bei einem Angriff auf seine Schule mit der Welt der Jujutsu-Zauberei in Berührung kommt. Bei dem Kampf verschlingt Yuji den Finger des legendären Fluchkönigs Sukuna und wird damit zu dessen Gefäß. Yuji wird daraufhin von der städtischen Fachoberschule für Magie aufgenommen und im Jujutsu ausgebildet – eine Mischung aus Magie und Kampfkunst. Von da an kämpft Yuji als Teil der Jujutsu-Zauberer gegen Flüche und Monster, findet aber auch Freunde und Verbündete, wie seinen Lehrer Satoru Gojo. Im Laufe der Serie versucht eine Allianz aus mächtigen Flüchen und abtrünnigen Jujutsu-Zauberern, Satoru Gojo gefangen zu nehmen und zerstört dabei in Staffel 2 den halben Stadtteil Shibuya. Jetzt beginnt mit Staffel 3 der nächste große Handlungsabschnitt, der sogenannte Culling Game Arc. Hier wird Japan zu einer gewaltigen Battle Royale Arena, in der Zauberer und Flüche bis auf den Tod gegeneinander kämpfen sollen. Währenddessen macht sich Yuji extreme Vorwürfe, weil er sich in Shibuya hat hinreißen lassen, die Kräfte des Fluchkönigs zu benutzen. Optisch bleibt die Serie auf höchstem Niveau: Spektakuläre Animationen, schnelle Kämpfe, gepaart mit der düsteren Stimmung und dem intensiven Storytelling, das die Fans schon seit der ersten Staffel begeistert. Die neue Staffel startet heute mit einer Doppelfolge, zuerst nur im japanischen Original mit Untertiteln. Die deutsche Synchronfassung wird laut Streaming-Anbieter Crunchyroll aber schon bald nachgeliefert. Die neuen Folgen von „Jujutsu Kaisen“ gibt es ab heute Abend beim Anime-Streaming-Anbieter Crunchyroll und dann jeden Donnerstag im Simulcast. Noch mehr aus der Welt der Animes sowie Geheimtipps in Sachen Filme, Serien und Dokus bekommt ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gern ein Abo da, empfiehlt den Podcast weiter und hört auch morgen wieder rein. Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audio-Produktion: Tim Schmutzler, und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns!