Foto: Crunchyroll / Gege Akutami Shueisha
Bild: Crunchyroll / Gege Akutami Shueisha | Jujutsu Kaisen -S3

Was läuft heute? | Jujutsu Kaisen – S3

Mögen die Spiele beginnen

In der dritten Staffel des Hit-Anime „Jujutsu Kaisen“ müssen sich Yuji Itadori und die anderen Jujutsu-Zauberer in einem Turnier auf Leben und Tod bekämpfen. Wie auch schon in den bisherigen Staffeln und den Kinofilmen, ist das Animationsstudio MAPPA für die Serie verantwortlich.

Jujutsu Kaisen — S3

Nachdem der Schüler Yuji Itadori den mumifizierten Finger eines mächtigen Fluchgeistes verschlingt, wird er in die geheime Gesellschaft der Jujutsu-Zauberei eingeweiht. Hier soll Yuji lernen, seine neuen Kräfte zu kontrollieren und mithilfe anderer Jujutsu-Zauberer gegen Flüche und andere Kreaturen kämpfen. An seiner Seite stehen unter anderem seine Freunde Megumi, Nobara und sein Lehrer Satoru Gojō.

Der Culling Game Arc

Nachdem in der letzten Staffel ein Großteil des Tokioter Stadtteils Shibuya zerstört wurde und einige Menschen dabei ihr Leben lassen mussten, sollen die verbleibenden Jujutsu-Zauberer das sogenannten „Culling Game“ bestreiten. Ein Battle Royale Turnier das sich über ganz Japan erstreckt und die Teilnehmer zwingt auf Leben und Tod gegeneinander zu kämpfen. Die neuen Staffel „Jujutsu Kaisen“ startet heute Abend um 18 Uhr mit einer Doppelfolge bei Crunchyroll.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

