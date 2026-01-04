Sie lernen es nicht …

Es ist bereits der siebte Spielfilm der Jurassic-Park-Reihe, der allerdings eine eigenständige Geschichte erzählt und losgelöst von den bisherigen Handlungssträngen funktioniert. In den Hauptrollen spielen Scarlett Johansson, Mahershala Ali und Jonathan Bailey als Expeditionsteam, das sich auf den Weg zu einer abgelegenen Insel macht, um dort lebenden Dinosauriern genetische Proben zu entnehmen.

Das Forschungsteam ist aber nicht allein auf der Insel. Auch die Familie Delgado ist hier ausversehen gelandet: Vater Reuben, seine Teenager-Tochter Teresa mit ihrem Freund Xavier sowie die jüngere Tochter Isabella sind auf einer gemeinsamen Segeltour, als ihr Boot von einem Mosasaurus, einem riesigen Meeresreptil, zum Kentern gebracht wird. Das Forschungsteam steht nun vor der Entscheidung: Sollen sie eingreifen und sich selbst in noch größere Gefahr bringen oder gar ihre eigene Mission gefährden?

Back to the roots

Regisseur Gareth Edwards ist bekannt für seine atmosphärisch dichten Blockbuster. Zuvor hat er Filme wie „Godzilla“ (2014), den Star-Wars-Film „Rogue One“ (2016) oder „The Creator“ (2023) inszeniert. In „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ setzt er thematisch und optisch wieder mehr auf die Atmosphäre der Originalfilme von Steven Spielberg als auf die action-lastigen Fortsetzungen der letzten Jahre mit Chris Pratt in der Hauptrolle.

„Jurassic World: Die Wiedergeburt“ könnt ihr ab sofort bei WOW streamen.

Was läuft heute?

