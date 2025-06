Kirche ohne Rassismus?

Der Pfarrer Égide Muziazia hat sein Amt als Priester in Emmerich am Rhein aufgegeben, weil er mehrfach rassistisch beleidigt wurde. Die Dokumentation „Kirche ohne Rassismus?“ zeigt, dass das kein Einzelfall war. In der katholischen Kirche erleben People of Color immer wieder Alltagsrassismus und institutionelle Diskriminierung.

People of Color im Kampf um eine offenere Kirche

Die Doku zeigt existierende Probleme auf und offenbart, welche Wege es aus dem Rassismus gibt und wie viele People of Color aus der Kirche heraus engagiert für eine offenere Kirche kämpfen. Sie wollen erreichen, dass das Problem anerkannt wird und dass sie mehr Beteiligung in Kirchengremien bekommen. Die Dokumentation zeigt auch positive Beispiele, wie den nigerianischen Priester Uchenna Aba, der schon seit 2014 in Deutschland als Priester arbeitet. Er hat ganz viele Traditionen aus seiner Heimat mit nach Deutschland gebracht und wird von seiner Gemeinde für seine herzliche Art gefeiert. „Kirche ohne Rassismus?“ könnt ihr euch jetzt in der ZDF-Mediathek anschauen.

