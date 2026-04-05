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Was läuft heute? | Knokke Off – Staffel 3

Die Yuppies finden ihr Finale

Was machen die Reichen und Schönen in Belgien? Knokke-Heist scheint das Äquivalent zum deutschen Sylt-Klischee zu sein. In der dritten und finalen Staffel von „Knokke Off“ kehrt Louise aus der Psychiatrie zurück und findet nichts mehr so vor, wie es war.

Reichtum und Lügen

In der belgisch-niederländischen Dramaserie „Knokke Off“ dreht sich alles um eine Gruppe Jugendlicher in der vornehmen Küstenstadt Knokke-Heist. Louise und Alex, beide aus wohlhabendem Elternhaus, sowie der Außenseiter Daan aus dem niederländischen Breda stehen im Mittelpunkt und entdecken hinter den glitzernden Fassaden ihrer privilegierten Welt jede Menge Abgründe.

Ein letzter Sommer an der Küste

In Staffel 3 kehrt Louise nach mehreren Monaten in einer psychiatrischen Klinik zurück nach Knokke und findet nichts mehr so vor, wie es war. Alex und Daan hüten Geheimnisse, das Familienimperium der Vandaels wankt, und mit einem alten Erzfeind wächst der Druck weiter. Schulden, Lügen und Verrat häufen sich: Können die drei sich selbst treu bleiben, oder werden sie von einem Netz aus Intrigen verschluckt? Wer Serien wie „Elite“ oder „Gossip Girl“ mag, ist hier richtig.

Alle Staffeln, inklusive der neuen und finalen 3. Staffel sind jetzt auf Netflix verfügbar.

Was läuft heute?

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