Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute“ und eurem täglichen Streaming-Tipp. Es ist Sonntag, der 5. April, und falls ihr euch am Osterwochenende noch ein bisschen aufs Sofa schmeißen wollt, dann vielleicht mit „Knocke Off“.

Für alle, die die Serie noch nicht kennen: „Knocke Off“ ist eine belgisch-niederländische Dramaserie. Die Story findet in der luxuriösen und extravaganten Küstenstadt Knocke Heist an der belgischen Nordseeküste statt. Im Mittelpunkt steht eine Gruppe Jugendlicher: Louise und Alex, beide aus reichem Haus, sowie Dan, ein Außenseiter aus dem niederländischen Breda, der in diese glitzernde Welt hineingeworfen wird. Schnell merkt er, dass hinter den schönen Fassaden jede Menge Abgründe lauern.

Nach einem dramatischen Ende von Staffel 2 kehrt Louise nun nach mehreren Monaten in einer psychiatrischen Klinik zurück nach Knocke. Sie ist fest entschlossen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Doch was sie vorfindet, ist alles andere als das: Alex und Dan hüten Geheimnisse, und das einst so mächtige Immobilienimperium der Familie Vandel steht kurz vor dem Zusammenbruch.

Und als wäre das nicht genug, taucht mit Anton Vermeer ein neuer Erzrivale auf, der die ohnehin angespannte Lage weiter auf die Spitze treibt. Schulden, Lügen und Verrat – die drei müssen sich fragen, wem sie noch vertrauen können und wer sie am Ende wirklich verrät.

Die dritte Staffel verspricht dabei nicht nur Drama an der belgischen Küste, sondern führt tatsächlich auch in den Schnee, was für ganz neue Schauplätze und Atmosphäre sorgt. „Wie kannst du mir nach all dem nicht mehr vertrauen? Dann muss ich mich an Alexander den Großen halten.“ Zack, los! „Aber wir sind keine Scheiße, Madame Vandal. Es kommt mir so vor, als ob das ein einziger Sumpf wäre. Niemand will hier hauen, okay? Manche Leute sind solche Arschlöcher.“

„Knocke Off“ hat seit dem Start 2023 eine treue Fangemeinde aufgebaut. Die Serie verbindet jugendliches Drama mit echter Spannung, zeigt die Schattenseiten von Reichtum und Privileg und lässt dabei keinen seiner Charaktere ungeschoren davonkommen. Wer auf Serien wie „Elite“ oder „Gossip Girl“ steht, ist hier genau richtig.

Die ganze Serie und Staffel 3 von „Knocke Off“, die wohl gleichzeitig die letzte ist, findet ihr jetzt auf Netflix. Noch mehr Geheimtipps in Sachen Filme, Serien und Dokus als auch die aktuellsten Neustarts bekommt ihr jeden Tag bei uns im Podcast. Um keine Folge zu verpassen, lasst uns doch ein Abo da.

Der Tipp und das Skript kam heute von Max Martin Höfer, Audio Produktion: Paula Biltemann. Und ich bin Jessi Jus. Habt noch einen schönen Ostersonntag. Wir hören uns morgen wieder. Untertitel im Auftrag des ZDF für funk 2017.