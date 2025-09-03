Play
Foto: Disney+
Bild: Lilo & Stitch | Foto: Disney+

Was läuft heute? | Lilo & Stitch

„O’Hana heißt Familie“

Das Remake des Animationsfilms „Lilo & Stitch“ erzählt die Geschichte des blauen Aliens, das auf Hawaii landet und von einem Mädchen namens Lilo adoptiert wird. Sie hält den Außerirdischen für einen Hund und nennt ihn Stitch.

Lilo & Stitch

Im Live-Action-Remake zum Animationsfilm-Klassiker aus dem Jahr 2002 geht es wieder um das chaotische Alien 624. Nach seinem Prozess vor dem intergalaktischen Rat bricht es aus einem Gefängnis aus und landet bei der Flucht auf Hawaii. 624 wird von einem Mädchen namens Lilo adoptiert, da sie ihn für einen Hund hält. Sie nennt den Alien Stitch. Zusammen machen sie die Insel unsicher.

Neu und trotzdem wie früher

Zwar wagt der Film nichts Neues, doch wie im Original überzeugen die Figuren, allen voran Stitch, mit seiner chaotischen Art. Wie im Animationsfilm wird das Alien von „Lilo & Stitch“-Erfinder Chris Sanders vertont. Neu dabei ist unter anderem Maia Kealoha als Lilo. Eine ordentliche Portion Nostalgie bekommt ihr also ab heute mit „Lilo & Stitch“ auf Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen