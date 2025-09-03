Lilo & Stitch

Im Live-Action-Remake zum Animationsfilm-Klassiker aus dem Jahr 2002 geht es wieder um das chaotische Alien 624. Nach seinem Prozess vor dem intergalaktischen Rat bricht es aus einem Gefängnis aus und landet bei der Flucht auf Hawaii. 624 wird von einem Mädchen namens Lilo adoptiert, da sie ihn für einen Hund hält. Sie nennt den Alien Stitch. Zusammen machen sie die Insel unsicher.

Neu und trotzdem wie früher

Zwar wagt der Film nichts Neues, doch wie im Original überzeugen die Figuren, allen voran Stitch, mit seiner chaotischen Art. Wie im Animationsfilm wird das Alien von „Lilo & Stitch“-Erfinder Chris Sanders vertont. Neu dabei ist unter anderem Maia Kealoha als Lilo. Eine ordentliche Portion Nostalgie bekommt ihr also ab heute mit „Lilo & Stitch“ auf Disney+.

Was läuft heute?

