LOL: Last One Laughing — Staffel 6

Auch in der sechsten Staffel von „LOL: Last One Laughing“ treten wieder prominente Persönlichkeiten gegeneinander an und versuchen nicht zu lachen. Wer gewinnt, geht mit 50.000€ aus der Show — das Geld kommt dann einem guten Zweck zugute. In dieser Staffel sind Florian David Fitz, Jürgen Vogel, Till Reiners, Ariane Alter, Lutz van der Horst, Riccardo Simonetti, Giovanni Zarrella, Helene Bockhorst, Ralf Schmitz und Hazel Brugger mit dabei. Die sechste Staffel von „LOL: Last One Laughing“ gibt es jetzt bei Prime Video.

Fynn Kliemann — Ich hoffe, Ihr vermisst mich

Fynn Kliemann wurde mit DIY-Heimwerker-Videos auf YouTube zum Star, galt als der sympathische Kerl von nebenan, den alle mochten. Im Mai 2022 widmete Satiriker Jan Böhmermann Fynn Kliemann eine ganze Folge des “ZDF Magazin Royal”. Darin wirft er ihm unter anderem betrügerische Geschäfte mit Corona-Masken vor. Der Anfang vom Ende von Kliemanns Karriere. In der Dokumentation “Fynn Kliemann – Ich hoffe, Ihr vermisst mich” geht es um den Aufstieg und Fall des Unternehmers, Youtubers und Musikers. „Fynn Kliemann – Ich hoffe, Ihr vermisst mich“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Ransom Canyon

Wer auf Cowboys und Sonnenuntergänge; weites, raues Land und menschliche Dramen steht, ist hier goldrichtig. Die Serie “Ransom Canyon” basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Jodi Thomas. Es geht um drei Rancher-Familien, die um die Vorherrschaft auf ihrem Land kämpfen. Der mürrische Staten Kirkland ist einer der Rancher. Er versucht, über einen schlimmen Verlust hinwegzukommen — die einzige Person, die ihm noch ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann, ist die Besitzerin des lokalen Tanzsalons, Quinn O’Grady. Ihr könnt „Ransom Canyon“ jetzt bei Netflix sehen.

Was läuft heute?

