50.000 First Dates

In der Dokumentation „50.000 First Dates“ geht es um die Real Life Lucy aus dem Film „50 First Dates“. Genauer gesagt geht es um Nesh Pillay, die nach einem Autounfall an einer Amnesie leidet. Viele Gedanken und Erinnerungen sind einfach ausgelöscht. Auch die an ihren Freund JJ. Die beiden müssen ihre Beziehung im Prinzip von vorne beginnen. „50.000 First Dates“ gibt es jetzt bei Prime Video.

The Witcher: Sirens of the Deep

„The Witcher: Sirens of the Deep“ ist eine Neuauflage aus dem The Witcher-Universum. Nach der Netflix-Serie, handelt es sich diesmal um einen Animationsfilm. Trotzdem steht wieder der Monsterjäger Geralt von Riva im Mittelpunkt der Story. Er wird angeheuert, um eine Reihe von Angriffen in einem Dorf am Meer zu untersuchen. „The Witcher: Sirens of the Deep“ könnt ihr jetzt bei Netflix sehen.

Albtraum IS – Ein Vater kämpft um seine Familie

Werner P. will seinen Sohn Dirk zurück aus einem syrischen Gefängnis holen. Die Dokumentation „Albtraum IS – Ein Vater kämpft um seine Familie“ verfolgt seinen Kampf über mehr als sechs Jahre. Dirk ging im Jahr 2015 zum IS. Dort bekam er eine Kampfausbildung und hat dann später im medizinischen Bereich gearbeitet. 2017 wollte er vor dem IS fliehen. Doch auf seiner Flucht wurde er von kurdischen Milizen festgenommen und sitzt seitdem im Gefängnis. Ihr könnt „Albtraum IS – Ein Vater kämpft um seine Familie“ jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.