LOL: Last One Laughing — Halloween-Special

Im Halloween-Special von LOL wird es mal nicht nur lustig, sondern auch gruselig — Halloween eben. Dieses Mal treten die Comedians und Promis als Teams an, um sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Mit dabei: unter anderem Tom und Bill Kaulitz, Torsten Sträter und Mirja Boes. Und, klar, alles wieder unter den wachsamen Augen von Spielleiter Michael „Bully“ Herbig. Alle drei Folgen vom „LOL: Last One Laughing — Halloween-Special“ gibt es ab heute bei Prime Video.

Sin City Murders

Als Stadt der Sünde ist Las Vegas der Schauplatz von Party, Glücksspiel und Exzessen. Doch gehören Mord und andere Verbrechen auch hier zum Alltag. In der True-Crime-Serie „Sin City Murders“ geht es um die berüchtigtsten Fälle aus Las Vegas und um die Ermittler, die die Fälle lösen wollen. In zehn Folgen geht es unter anderem um eine verschwundene Tänzerin und den Mord an einem Rapper. Alle Folgen von „Sin City Murders“ findet ihr ab heute bei WOW.

Schlamassel

Nach dem Tod ihrer Großmutter versucht Fotografin Johanna sich mit Arbeit abzulenken, um dem Familienstress zu entfliehen. Als ihr das Foto einer KZ-Aufseherin in die Hände fällt, macht sie sich auf die Suche nach der Identität der Frau. Johannas Recherche führt sie zu der 80-jährigen Anneliese. Doch Johannas Neugier führt sie nicht nur in Annelieses Vergangenheit, sondern auch in die ihrer eigenen Familie. Das Drama „Schlamassel“ gibt es im Angebot von filmfriend.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.