Eye in the Sky

Colonel Katherine Powell (Helen Mirren) ist seit Jahren hinter einer islamistischen Miliz her. In einem Haus in Nairobi entdeckt sie mit Hilfe von Drohnen mehrere Männer, die sich für ein Selbstmordattentat bereit machen. Doch bevor Powell den Befehl zum Abschuss geben kann, taucht ein Mädchen auf. Das verkauft genau im Einschlaggebiet Brot. Powell muss sich entscheiden: das Leben einer Person gegen das von vielen. „Eye in the Sky“ findet ihr jetzt bei Prime Video.

Chestnut vs. Kobayashi: Unfinished Beef

Joey Chestnut isst 76 Hotdogs in 10 Minuten und ist damit nicht nur Weltrekordhalter, sondern auch 16-facher Champion im Wettessen. Sein langjähriger Rivale Takeru Kobayashi tritt jetzt gegen ihn an. Das Event könnt ihr heute um 21 Uhr auf Netflix live mitverfolgen. Oder ihr schaut euch „Chestnut vs. Kobayashi: Unfinished Beef“ hier später an.

Super Hai-Highway

Zwei Wissenschaft-Teams haben es sich zur Aufgabe gemacht, mehr über Haie herauszufinden. Sie machen sich auf die Suche nach ihren Wanderwegen und sammeln dabei eine Menge Daten. Diese Daten sind auch die Grundlage, um die Meereslebewesen überhaupt schützen zu können. „Super Hai-Highway“ könnt ihr jetzt bei Wow streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.