Play
Foto: BBC/Eleven/J Redza
Bild: Lord of the Flies | Foto: BBC/Eleven/J Redza

Was läuft heute? | Lord of the Flies

Kampf ums Überleben

Die vielgelobte Neuverfilmung des Literaturklassikers „Herr der Fliegen“ startet als Serie. Das Drehbuch stammt von „Adolescence“-Autor Jack Thorne.

Idylle und Inferno

Eine Gruppe von Schuljungen strandet bei einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel. Die einzigen Erwachsenen an Bord sind gestorben oder verschollen. Zuerst erscheint das Inselparadies mit Wasser, Früchten und wilden Schweinen gar nicht so schlecht. Einer der Jungen, Ralph, wird zum Anführer gewählt. Sie bauen Hütten, richten ein Signalfeuer ein und erkunden die Insel. Doch die Idylle hält nicht lange an. Unstimmigkeiten in der Gruppe werden laut, denn einer der Jungs, Jack, denkt er wäre der bessere Anführer.

Immer mehr Kinder schließen sich ihm an, nennen sich die Jäger, bis sich die Gruppe endgültig entzweit. Was als Schweinejagd beginnt, wird bald zum blutigen Schlachten. Terror und Gewaltbereitschaft breiten sich aus. Der Verlust der Unschuld, die Rolle von Männlichkeit und die menschliche Natur sind Leitmotive der Geschichte.

In fähigen Händen

Das bereits 1954 erschienene Buch „Herr der Fliegen“ von William Golding wurde für die Serie von Autor Jack Thorne („Adolescence“) adaptiert und von Regisseur Marc Munden inszeniert. Die Originalmusik kommt von drei der bekanntesten Komponist:innen unserer Zeit: Cristobal Tapia de Veer („The White Lotus“), Hans Zimmer („Dune“) und Kara Talve („Prehistoric Planet“). Die Serie besteht aus vier einstündigen Episoden, jede davon fokussiert sich auf einen der Hauptcharaktere: Ralph, Piggy, Simon und Jack. Das Publikum bekommt so unterschiedliche Perspektiven auf die Situation und tiefere Einblicke in die Charaktere.

Die Serie „Lord of the Flies“ findet ihr seit dem 24.02.2026 auf Sky oder WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen