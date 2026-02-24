Idylle und Inferno

Eine Gruppe von Schuljungen strandet bei einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel. Die einzigen Erwachsenen an Bord sind gestorben oder verschollen. Zuerst erscheint das Inselparadies mit Wasser, Früchten und wilden Schweinen gar nicht so schlecht. Einer der Jungen, Ralph, wird zum Anführer gewählt. Sie bauen Hütten, richten ein Signalfeuer ein und erkunden die Insel. Doch die Idylle hält nicht lange an. Unstimmigkeiten in der Gruppe werden laut, denn einer der Jungs, Jack, denkt er wäre der bessere Anführer.

Immer mehr Kinder schließen sich ihm an, nennen sich die Jäger, bis sich die Gruppe endgültig entzweit. Was als Schweinejagd beginnt, wird bald zum blutigen Schlachten. Terror und Gewaltbereitschaft breiten sich aus. Der Verlust der Unschuld, die Rolle von Männlichkeit und die menschliche Natur sind Leitmotive der Geschichte.

In fähigen Händen

Das bereits 1954 erschienene Buch „Herr der Fliegen“ von William Golding wurde für die Serie von Autor Jack Thorne („Adolescence“) adaptiert und von Regisseur Marc Munden inszeniert. Die Originalmusik kommt von drei der bekanntesten Komponist:innen unserer Zeit: Cristobal Tapia de Veer („The White Lotus“), Hans Zimmer („Dune“) und Kara Talve („Prehistoric Planet“). Die Serie besteht aus vier einstündigen Episoden, jede davon fokussiert sich auf einen der Hauptcharaktere: Ralph, Piggy, Simon und Jack. Das Publikum bekommt so unterschiedliche Perspektiven auf die Situation und tiefere Einblicke in die Charaktere.

Die Serie „Lord of the Flies“ findet ihr seit dem 24.02.2026 auf Sky oder WOW.

