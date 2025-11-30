Play
Aus der Soap ins echte Landleben

In „Fletcher’s Family Farm“ zieht es ein Schauspieler-Ehepaar und vier Kids weg vom Show-Bussiness raus aufs Land. Auf einen großen Bauernhof mit Schweinen, Schafen, Ziegen und vielen Herausforderungen.

Eine Serie voll frischer Landeier

Die Doku-Soap „Fletcher’s Family Farm“ zeigt den Alltag des Schauspieler-Ehepaars Fletcher, das einen radikalen Neuanfang wagt. Kelvin Fletcher, bekannt aus der britischen Kult-Soap Emmerdale, und seine Frau Liz, ebenfalls Schauspielerin, haben erst kürzlich einen Bauernhof übernommen. Ohne landwirtschaftliche Vorerfahrung müssen sie sich in ihrem neuen Leben zurechtfinden. Ziegen fangen, Heu stapeln — der Hof verlangt immer wieder körperlichen Einsatz, Improvisationstalent und hält jeden Tag und zu jeder Jahreszeit neue Überraschungen bereit. Und natürlich versuchen alle, Familienleben und Hofarbeit miteinander in Einklang zu bringen.

Vom „Seriendörfler“ zum echten Landwirt

Das neue Leben auf dem Land ist für die Familie, aber vor allem für die Eltern ein Kontrastprogramm. Kelvin Fletcher ist unter anderem bekannt aus der Soap „Emmeralde“, einem Format, das seit 1972 das gleichnamige nordenglische Dorf im britischen Fehrnsehen portraitiert. Zwanzig Jahre lang spielte Fletcher dort die Rolle des Andy Sugden. Ein paar Jahre nach seinem Aus bei der Serie verschlug es ihn aufs Land. In Großbritannien gibt es inzwischen drei Staffeln der Serie „Fletcher’s Family Farm“, in Deutschland ist die erste Staffel ab jetzt bei WOW zu sehen.

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

