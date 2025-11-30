Was läuft heute? Online und Videostreams, TV-Programm und Dokus, empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo und herzlich willkommen im Streaming-Podcast eures Vertrauens. Es ist Sonntag, der 30. November, und heute geht es bei uns aufs Land, genauer gesagt auf eine echte Familienfarm im britischen Peak District. Denn die erste Staffel von Fletchers Family Farm feiert ihre deutsche Premiere auf WOW. In der Reality-Serie begleiten wir Calvin Fletcher, seine Frau Liz und ihre Kinder durch den Alltag auf einer Farm, die sie erst vor kurzem übernommen haben. Das Besondere: Die Fletchers kommen ursprünglich nicht aus der Landwirtschaft, und so ist vieles neu, chaotisch, manchmal anstrengend, oft aber auch sehr berührend und ziemlich komisch. Natürlich geht es auch um Familie. Liz und Calvin haben vier Kinder, darunter Zwillinge. Die Serie heißt also nicht umsonst Fletchers Family Farm, denn es ist gar nicht so leicht, alle Bedürfnisse und das anstrengende Landleben unter einen Hut zu bekommen. Die Serie will das Leben auf dem Hof so zeigen, wie es wirklich ist: mit Arbeit, mit Rückschlägen und mit vielen kleinen Momenten, die man so nur auf einer Farm erlebt. Und nicht zu vergessen: mit ganz vielen Tieren. Oh nein, ich muss das Weltrekord-Bucketschäfer sein! Calvin sieht so glücklich aus, auch wenn all diese Mücken auf seinem Kopf landen. Er lebt den Traum! Ich habe Schafe. Ich habe keine Schafe, ich habe einen Schädfutter. Vor drei Jahren hatte ich noch nie einen Hund. Tierhaltung spielt in der Reality-Serie eine zentrale Rolle: Schafe und Ziegen mit ihren Lämmern und anderen Nutztieren. Es gibt saisonale Herausforderungen, aber auch Renovierungsarbeiten, um die Farm in Stand zu halten und ständig Ideen, etwas zu verändern. Tiere einfangen, Heuballen stapeln – alles muss sich die Familie selbst beibringen. Denn eigentlich sind Calvin Fletcher und seine Frau Liz SchauspielerInnen. Calvin Fletcher ist vielen wohl bekannt aus der britischen Soap Opera Emmerdale, in der er jahrelang die Rolle des Andy spielte. Kleiner Side Fact an der Stelle: Emmerdale läuft seit 1972 im englischen Fernsehen. Zum Vergleich: Die Lindenstraße lief von Dezember 1985 bis März 2020. Das Landleben ist also das komplette Kontrastprogramm zum vorherigen Leben als Serienstar, wie Liz Fletcher in der britischen Morning Show This Morning erzählt. Absolut! Ich fühle mich so überdreht, wenn ich nicht in meinen Schuhen stehe. Wir hatten letztes Jahr ein Wedding auf der Farm, und ich musste Heels auf der Farm tragen. Ich fühle mich so seltsam. Hast du das jetzt für das Publikum geöffnet? Wir haben schon ein paar Publikum-Events gemacht. Wir haben dieses Jahr ein Weihnachts-Event. 2022 war die Familie bereits in der Reality-Reihe Calvins Big Farming Adventure zu sehen. Das war eine Art Vorgeschichte zur jetzigen Serie, die seine ersten Schritte in der Landwirtschaft dokumentiert hat. Fletchers Family Farm knüpft genau dort an, erweitert aber den Fokus weg von Calvin allein hin zur gesamten Familie und dem gemeinsamen Alltag. In Großbritannien gibt es mittlerweile schon drei Staffeln der Serie. In Deutschland könnt ihr die erste Staffel der Doku-Soap Fletchers Family Farm ab heute auf WOW sehen. Auch morgen gibt es wieder Neues aus dem Streaming-Dschungel. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gern ein Abo da, empfiehlt den Podcast weiter und hört auch morgen wieder rein. Dankeschön! Der Tipp und das Skript kamen heute von Max Martin Höfer, Audioproduktion Liebke Stark. Und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns. Untertitel im Auftrag des ZDF für funk, 2017.