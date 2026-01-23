Hallo liebe Fans des Streamings! Es ist Freitag, der 23. Januar, und heute haben wir eine britische Sitcom für euch dabei, die vom chaotischen Liebesleben einer WG in den 20ern erzählt und die zum ersten Mal kostenlos in einer Mediathek zur Verfügung steht.

„Lovesick“ erzählt die Geschichte von Dylan, einem romantisch veranlagten und auch ein bisschen tollpatschigen jungen Mann. Als bei ihm eine Chlamydien-Infektion festgestellt wird, muss er all seinen Ex-Partnerinnen die unangenehme Nachricht überbringen. In Rückblenden erzählt die Serie die Geschichten hinter seinen verflossenen Liebschaften und One-Night-Stands. Neben dem Haupterzählstrang geht es in der Serie auch um seine besten Freunde, die gleichzeitig auch seine Mitbewohnerinnen sind: Evie und Luke.

Vor allem die Beziehung zwischen Evie und Dylan spielt in der Serie eine große Rolle, denn sie ist schon sehr lange heimlich in Dylan verliebt. In der WG in Glasgow scheint das Leben ganz alterstypisch vor allem um die Suche nach der großen Liebe und das richtige Beziehungskonzept zu kreisen. Für Dylan wird die Suche nach seinen Ex-Freundinnen zu einer Chance. Sie bringt ihn nämlich dazu, sein unentschlossenes Single-Dasein zu reflektieren.

Sein Mitbewohner Luke flirtet meistens hemmungslos und sträubt sich, eine feste Beziehung einzugehen. Evies größtes Problem ist eigentlich Dylan. Sie hatte gleich nach der WG-Gründung eine Affäre mit ihm und ist immer noch in ihn verliebt. Diese unausgesprochene Spannung zieht sich durch die gesamte Serie. Werden Dylan und Evie sich endlich irgendwann finden?

Als die Serie im Jahr 2014 zum ersten Mal im britischen Channel 4 ausgestrahlt wurde, lief sie noch unter dem Namen „Scrotal Recall“. Die Serie wurde dann aber von Netflix abgeworben und in „Lovesick“ umbenannt. 2018 wurde die dritte und letzte Staffel veröffentlicht. Im Januar ist die Serie dann von der Plattform entfernt worden.

Für alle, die die Serie bisher verpasst haben oder gar kein Netflix-Abo haben, gibt es eine gute Nachricht: Denn Arte hat die Rechte an der Serie gekauft. Und das bedeutet, dass ihr euch „Lovesick" jetzt kostenlos in der Arte Mediathek anschauen könnt.