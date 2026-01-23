Lovesick
Dylan wohnt in der Serie „Lovesick“ mit Evie und Luke in einer WG. Die drei sind Mitte 20, leben in Glasgow und ihre größten Probleme haben meistens mit Liebe und Beziehungen zu tun. Als bei Dylan eine Geschlechtskrankheit diagnostiziert wird, soll er möglichst alle seine Ex-Partnerinnen informieren. Weil die Liste relativ lang ist entscheidet er sich dazu alphabetisch vorzugehen.
Auch Evie und Luke haben ihre eigenen Problemchen. Luke flirtet meistens hemmungslos und sträubt sich, eine feste Beziehung einzugehen. Evie hatte gleich nach der WG-Gründung eine Affäre mit Dylan und ist immer noch verliebt in ihn — dabei ist sie bereits verlobt.
Zwei Namen, eine Serie
Die Serie „Lovesick“ gibt es schon seit 2014. Als sie zum ersten Mal auf dem britischen Sender Channel 4 lief, wurde sie allerdings noch unter dem Namen „Scrotal Recall“ vermarktet. Nach der ersten Staffel wurde die Serie von Netflix übernommen und der Name in „Lovesick“ geändert. Mittlerweile hat Netflix die Serie von der Plattform genommen. Dafür könnt ihr euch „Lovesick“ jetzt kostenlos in der Arte-Mediathek anschauen.
Was läuft heute?
Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.