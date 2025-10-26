Play
Foto: JOHN P. FLEENOR/NETFLIX
Foto: JOHN P. FLEENOR/NETFLIX

Was läuft heute | Lucifer

Der Teufel höchstpersönlich

Lucifer — der Teufel höchstpersönlich zieht von der Hölle nach LA ins Nachtleben. Dabei wird er mit seinen Emotionen konfrontiert.

Lucifer — Der Teufel höchstpersönlich

Lucifer Morningstar ist der Teufel. In der Hölle ist es für ihn zu Öde, deshalb beschließt er, nach Los Angeles zu ziehen und einen luxuriösen Nachtclub namens Lux zu eröffnen. Dort genießt er das Leben in vollen Zügen: Musik, Parties und alles, was das Menschsein so zu bieten hat, gefällt ihm super – bis plötzlich eine Bekannte ermordet wird. Wenig später lernt er Detective Chloe Decker vom LAPD kennen. Fasziniert von ihrer Ehrlichkeit und Unbestechlichkeit beginnt Lucifer, ihr bei der Aufklärung von Mordfällen zu helfen. Dabei nutzt er seine übernatürliche Fähigkeit, Menschen ihre tiefsten Wünsche entlocken zu können. Das führt hier und da auch zu unangenehmen Situationen.

Die Serie für alle Genres

Genremäßig ist die Serie nicht so einfach einzuordnen und schwebt irgendwo zwischen Fantasy, Krimi, Humor und Drama. Luficer gerät im Laufe der Zeit in die Bredouille und muss sich mit seiner eigenen Identität und Gefühlen auseinandersetzen, die er so nicht kennt. Plötzlich steht der Teufel vor der Frage, ob ein Wesen wie er überhaupt gut sein kann.Trotz der inneren Konflikte bleibt sich der Teufel treu und läuft mit sarkastischem Unterton durch den Alltag —  stets mit einem flapsigen Spruch auf den Lippen.

Falls ihr euch auch vom Teufel in den Bann ziehen lassen wollt, könnt ihr alle 6 Staffeln von Lucifer ab sofort bei Netflix durchbingen.

 

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

 

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen