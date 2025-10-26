Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo liebe Streaming-Fans, es ist Sonntag, der 26. Oktober 2025. Und was passt besser zum heutigen Wochentag als Binge Watching? Richtig, gar nichts! Deswegen gibt’s heute sechs Staffeln vom Teufel höchstpersönlich. Vermutlich schafft ihr die jetzt nicht alle an einem Tag, aber die dunkle Jahreszeit hat ja gerade erst angefangen. Lucifer Morningstar hat genug davon, die Hölle zu beherrschen. Er ist gelangweilt und braucht mal wieder ein wenig Action. Also verlässt er sein Reich und zieht nach Los Angeles, wo er einen luxuriösen Nachtclub namens Lux eröffnet. Dort genießt er das Leben in vollen Zügen. Musik, Partys und alles, was das Menschsein so zu bieten hat, gefällt ihm super. Bis plötzlich eine Bekannte ermordet wird. Wenig später lernt er Detective Chloe Decker vom LAPD kennen. Fasziniert von ihrer Ehrlichkeit und Unbestechlichkeit beginnt Lucifer, ihr bei der Aufklärung von Mordfällen zu helfen. Dabei nutzt er seine übernatürliche Fähigkeit, Menschen ihre tiefsten Wünsche entlocken zu können. Die Menschen mögen es, mir Dinge zu erzählen, ihre schmutzigen, düsteren Sehnsüchte. Verzeihung, ja, ich hab was einzuwenden. Sie wollen diesen menschlichen Schandfleck doch nicht heiraten, weil sie ihn wirklich lieben? Oh Gott, nein! Herr Melody, wie läuft’s denn so, mein Großer? Lucifer, in der Unterwelt verlangt man nach dir. Und du, mein gefiederter Freund, kannst du Hölle fahren? Sie haben ja richtig Eier, hab ich recht? Vielen Dank, aber sie sind wohl eher durchschnittlich. Das glaub ich gern. Mensch, hör auf, mit fühlen zu sein. Du bist der Teufel, ja? Oder bin ich? Im Laufe der Serie entwickelt sich zwischen Lucifer und Chloe eine besondere Beziehung, die weit über die reine Zusammenarbeit hinausgeht. Lucifer gerät ein bisschen in die Bredouille und muss sich mit seiner eigenen Identität und Gefühlen auseinandersetzen, die er so nicht kennt. Wie auch, er ist der Teufel höchstpersönlich. Schuld, Vergebung, Mitleid sind eigentlich nicht so sein Metier. Plötzlich steht Lucifer vor der Frage, ob ein Wesen wie er überhaupt gut sein kann. Die Serie ist aber nicht immer so tiefgründig. Sie glänzt auch durch ihre humorvolle Ebene, denn der Teufel hat immer einen flapsigen Spruch auf den Lippen. Oh Mann, was für ein Tag! Wird Zeit, dass sie verschwinden. Also, hartnäckig sind sie, das muss man ihnen lassen. Respekt! Verdächtiger fährt auf uns zu. Bereitmachen! Keine Straßensperre! Keine Bewegung! Hallo! Hallo! Wow, hallo, die herrlichen Führer! Endlich! Wie habt ihr es geschafft? Oh, nicht ich! Ich werde aus… Was machst du denn da? Auf das kitzelt! Ich bestimme, wer ich bin! Nur ich, nicht mein Dad! Verstanden? Verspür doch mal! Neben den Kriminalfällen, die jede Episode prägen, stehen auch übernatürliche und mythologische Elemente im Mittelpunkt: Engel, Dämonen, Himmel und Hölle und natürlich der Teufel. Genre-mäßig ist Lucifer nicht so einfach einzuordnen und schwebt irgendwo zwischen Fantasy, Krimi, Humor und Drama. Falls das also euer Ding ist, könnt ihr alle Staffeln von Lucifer ab sofort bei Netflix durchbingen. Noch mehr schaurige Serien sowie interessante Dokus und Filme gibt es bei uns jeden Tag. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gerne ein Abo da, empfiehlt den Podcast weiter und hört auch morgen wieder rein. Dieser Tipp und das Skript kamen heute von mir, im Gezimmermann, Audioproduktion Wiebke Stark. Wenn ihr wollt, bis morgen! Wir hören uns. Podcast Radio detektor.fm