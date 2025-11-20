Play
Millionen Fake — Jagd auf die Kunstfälscher

Giacometti-Fälschungen im großen Stil

In der Doku-Serie „Millionen Fake — Jagd auf die Kunstfälscher“ geht es um die verwickelte Geschichte dreier Fälscher, die mit unkonventionellen Methoden gefälschte Giacometti-Skulpturen verkauft haben.

Millionen Fake — Jagd auf die Kunstfälscher

Der Schweizer Künstler Alberto Giacometti gilt als teuerster Bildhauer der Welt. Ein Werk von ihm wurde für 141,3 Millionen Dollar verkauft und ist damit die teuerste, je versteigerte Skulptur.

Ein deutscher Fake-Graf, ein Kunsthändler und der niederländische Kunstfälscher Robert Driessen haben zusammen über ein Jahrzehnt lang mit hunderten gefälschten Giacometti-Skulpturen den Kunstmarkt geflutet. Die Doku-Serie „Millionen Fake — Jagd auf die Kunstfälscher“ gibt einen Einblick wie sie dabei vorgegangen sind und warum sie am Ende doch auffliegen.

Dabei erzählen nicht nur die Fälscher ihre Geschichte, auch die Staatsanwältin Mirja Feldmann verrät, wie sie Jagd auf die Fälscher gemacht und sie am Ende auch geschnappt hat.

Ein kurioser Betrug mit noch kurioseren Betrügern

Der Betrug geht lange gut, weil die Kunstfälscher sehr kreativ vorgehen. Einer gibt sich als „Reichsgraf von Waldstein“ aus und behauptet, ein Freund von Alberto Giacomettis Bruder Diego zu sein. Dabei ist er weder Graf, noch ein Freund von Diego, sondern ein einfacher Bahnarbeiter aus der ehemaligen DDR. Seine Kunden scheinen seine Geschichte allerdings nicht hinterfragt zu haben und haben ihm die Giacometti-Fälschungen für Millionen von Euro abgekauft.

„Millionen Fake — Jagd auf die Kunstfälscher“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

