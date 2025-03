Morgen kommt ein neuer Himmel

„Morgen kommt ein neuer Himmel“ ist die Verfilmung des gleichnamigen Buchs von Lori Nelson Spielman. Im Film geht es um eine Frau namens Alex. Als ihre Mutter stirbt, bekommt Alex von ihrem Anwalt Brad eine DVD. Darauf ein Video von ihrer Mom, die sie an eine Liste mit ihren Kindheitsträumen erinnert, die sie damals als Dreizehnjährige geschrieben hat. Alex‘ Mutter will, dass sich ihre Tochter alle ihre Träume erfüllt. Und nach jeder gelösten Aufgabe bekommt Alex von Brad eine weitere DVD. „Morgen kommt ein neuer Himmel“ könnt ihr auf Netflix schauen.

Späti

Freds Lieblingskiosk steht in der Serie „Späti“ plötzlich kurz vor dem Aus. Der Besitzer muss nach einem Erdbeben zu seiner Familie in die Türkei reisen, seine Tochter muss sich auf die Schule konzentrieren. Kurzerhand bietet Fred an, den Kiosk zu schmeißen, solange der Besitzer verreist ist. Das ist allerdings nicht so einfach wie gedacht. Skurrile Späti-Gäste und die Hausbesitzerin Frau Gröner sorgen immer wieder für Probleme. „Späti“ gibt es in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Bin ich schön? — Staffel 2

In der Serie „Bin ich schön?“ geht es um Schönheitsideale und -OPs. Vier Frauen werden auf dem Weg zu ihrer persönlichen Schönheit begleitet. Sie alle haben unterschiedliche Geschichten und einen anderen Umgang mit ihrem Körper. Sie erleben viele emotionale Hochs und Tiefs, und am Ende gibt es vielleicht auch eine neue Definition von Schönheit. Ihr könnt die zweite Staffel „Bin ich schön?“ jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

