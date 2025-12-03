Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm. Hallo ihr Lieben, heute ist Mittwoch, der 3. Dezember. Schön, dass ihr dabei seid! Heute, in genau drei Wochen, ist Weihnachten, und die Christmas Watchlist ist hiermit spätestens jetzt offiziell eröffnet. Denn unser Streaming-Tipp heute ist ein echter Weihnachtswohlfühlfilm. Netflix fährt in der Vorweihnachtszeit ordentlich auf, und zwischen Lichterketten, Schneegestöber und Glühweinduft startet „My Secret Santa“. Im Zentrum steht Taylor, gespielt von Alexandra Breckenridge, eine alleinerziehende Mutter, die alles daran setzt, ihrer Tochter den Traum vom exklusiven Snowboardcamp zu erfüllen. Doch dafür braucht es Geld – viel Geld. Und dann taucht da diese Chance auf: Das Luxusski-Resort Sun Peaks sucht einen Weihnachtsmann. Nur eben ausdrücklich einen Weihnachtsmann. Also beschließt Taylor, das Unmögliche möglich zu machen. Sie verwandelt sich in einen älteren, bärtigen Santa, mit künstlichen Wangen, weißem Rauschebart und einer Portion Mut, die dicker ist als jedes gepolsterte Weihnachtsmannkostüm. Ausgerechnet in dieser Verkleidung kommt sie dem Resort-Manager Matthew näher, gespielt von Ryan Eggold, und sie verliebt sich. Doch wie lange lässt sich das Herz hinter einer Weihnachtsmannmaske verstecken? Ihre heimliche Verkleidung sorgt dabei nicht nur für knisternde Momente, sondern auch für ordentlich Chaos. „Mein Leben ist ein ganz schöner Balanceakt im Moment. Ich wünsche euch ein fröhliches Weihnachten. Ich gehe gerade nicht auf Dates.“ – „Alles klar, Jester. Euer Santa muss jetzt dringend die Rentiere füttern.“ – „Entschuldigung, darf ich? Santa, ich würde Ihnen gerne jemanden vorstellen: Matthew Lang, unseren neuen Hotelmanager. Sie haben Ihren pinken Einhorn-Lippenbalsam fallen gelassen.“ „Fahren Sie erstmal in einem Schlitten in 3000 Metern Höhe.“ – „Zum Glück habe ich noch Lippen… Ha, stimmt.“ Während ihre Freunde im Hintergrund mit 3D-Druckern, Prothesen und Improvisationstalent an Taylors Zugeln und kleinen Notlügen arbeiten, entsteht also etwas, das Taylor nicht eingeplant hat. Und sie steht schließlich vor der Frage, wie viel sie zurückstellen will, um das Weihnachtswunder für ihre Tochter wahr werden zu lassen. „Hey, was machen Sie denn hier? Meine Tochter nimmt hier Unterricht. Falls Sie Ihre Meinung ändern für eine heiße Schokolade, dann wissen Sie, wo Sie mich finden.“ – „Er ist wirklich süß.“ – „Ist mir nicht aufgefallen.“ – „Süß? Nein.“ „Das Video ist viral gegangen. Unglaublich! Man merkt, dass die Leute ihn lieben.“ – „Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist.“ – „Doch, natürlich! Ist alles in Ordnung da drin?“ – „Alles gut, ich bin gleich fertig.“ „Gut, könnten Sie mir alle Informationen zukommen lassen zu unserem neuen Center? Kennen Sie das Gefühl, alle denken, sie wüssten, wer man ist, aber keiner tut es wirklich?“ Regie führte Mike Roll, bekannt aus der „Princess Switch“-Trilogie. Gedreht wurde unter anderem in dem leichten Sun Peaks Ski Resort in British Columbia, was dem Film eine authentische winterliche Kulisse verleiht. Diese romantische Komödie zeigt: Manchmal braucht es eine ungewöhnliche Verkleidung, um wahrhaft zu sich selbst zu finden. „My Secret Santa“ ist perfekt für einen gemütlichen Dezemberabend auf der Couch. Der Film ist jetzt auf Netflix zu sehen. Das war unser Streaming-Tipp am Mittwoch. Lasst uns doch gern ein Abo da und empfehlt „Was läuft heute?“ gerne weiter, damit noch mehr Film- und Serienfans auf ihre Kosten kommen. Dieser Tipp und das Skript kamen von Sofie Rabetge Junker, Audioproduktion Benjamin Serdani. Und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns! Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm.