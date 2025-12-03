Play
My Secret Santa. Alexandra Breckenridge as Taylor in My Secret Santa. Cr. Diyah Pera/Netflix ©2025
Bild: My Secret Santa | Cr. Diyah Pera/Netflix ©2025

Was läuft heute? | My Secret Santa

Verliebt unter falschem Bart

„My Secret Santa“ ist die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter, die sich als Weihnachtsmann verkleidet, um ihrer Tochter ein Weihnachtswunder zu ermöglichen.

Liebe, Lügen und Lametta

„My Secret Santa“ ist eine romantische Komödie, die Schneeflocken, Herzklopfen und eine ziemlich unkonventionelle Verkleidung miteinander verbindet. Im Mittelpunkt steht Taylor, gespielt von Alexandra Breckenridge, alleinerziehende Mutter und fest entschlossen, ihrer Tochter den Traum vom Snowboard Camp zu ermöglichen. Doch dafür braucht es einen Job und zwar dringend.

Als das luxuriöse Skiresort „Sun Peaks“ einen Weihnachtsmann sucht, scheint die Lösung zum Greifen nah. Einziger Haken: Bewerben dürfen sich ausschließlich Männer. Also verwandelt sich Taylor mit Hilfe von Prothesen, 3D-Druckteilen und viel Improvisation kurzerhand selbst in Santa. Zwischen Kunstbart, Kostümteilen und strategischen, kleinen Notlügen beginnt ein Doppelleben, das schneller aus dem Ruder läuft als gedacht.

Ho-ho-hochgradig kompliziert

Denn ausgerechnet Matthew, gespielt von Ryan Eggold, der charmante Manager des Resorts, bringt Taylors Herz zum schlittern. Während ihre Freunde im Hintergrund an der perfekten Santa Illusion feilen, gerät die Situation immer mehr außer Kontrolle. Und Taylor steht vor der Frage: Wie weit geht man eigentlich, um ein Weihnachtswunder möglich zu machen?

Regie führte Mike Rohl, bekannt durch die „Princess Switch“-Reihe, gedreht wurde der Weihnachtswohlfühlfilm in den echten Schneelandschaften Kanadas. „My Secret Santa“ ist eine warmherzige, leicht überdrehte Rom-Com, die zeigt: Manchmal muss man erst jemand anderes spielen, um herauszufinden, wer man selbst sein möchte.

„My Secret Santa“ könnt ihr auf Netflix sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

