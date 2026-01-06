Neue Geschichten vom Pumuckl

Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm. Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ und eurem Streaming-Tipp. Es ist Dienstag, der 6. Januar. Die Hauptfigur aus unserem heutigen Serien-Highlight macht am liebsten Schabernack, reimt gerne und lebt seit mehr als 40 Jahren in der Schreinerwerkstatt Eder. Die Rede ist natürlich, wisst ihr es, klar vom Pumuckl! Hurra, hurra, der Pumuckl ist wieder da! Für viele waren die Abenteuer von Meister Eder und seinem Kobold Pumuckl ein fester Bestandteil der Kindheit. Die Originalserie aus den 80ern mit Gustl Beierhammer als Meister Eder und Hans Klarin als Pumuckl ist heute ein absoluter Klassiker. Über die Jahre gab es immer wieder Versuche, Pumuckls Geschichten fortzusetzen. Aber erst seit 2024 gibt es eine würdige Neuauflage. Neue Geschichten von Pumuckl überzeugen nicht nur die Kleinen, sondern sind auch etwas für erwachsene NostalgikerInnen. Mehr als 30 Jahre nachdem Meister Eder seine Werkstatt geschlossen hat, übernimmt nun Eders Neffe Florian die Werkstatt seines Onkels, in der es angeblich spukt. Doch als eines Abends etwas an seinem Leimtopf kleben bleibt, stellt Florian fest, dass keine Gespenster, sondern ein kleiner Kobold für den Schabernack in der Werkstatt verantwortlich ist. „Der was?“, fragt Florian. „Der Pumuckl! Mit K und P und einer M! Und durch diesen dummen Leimtopf, an dem ich kleben geblieben bin, bin ich jetzt sichtbar. Sag mal, was bist denn du eigentlich?“ „Ein Kobold, das sieht man doch!“ „Ein was? Sag mal, hast du Sägespäne in den Ohren? Ich bin ein Kobold! Und wenn ein Kobold an einem menschlichen Dings hängen bleibt, dann wird er sichtbar. Das ist Kobolds Gesetz.“ Der neue Meister Eder nimmt sich dem kleinen Rothaarigen Kobold an und eröffnet mit ihm zusammen die Werkstatt wieder. Die erste Staffel hat viele positive Kritiken bekommen. Die größte Stärke ist dabei die Besetzung. Schauspieler Florian Brückner spielt den neuen Meister Eder, während Kabarettist Maxi Schafroth Pumuckl seine ikonische Stimme leiht und eine Menge Arbeit in seine Version des Pumuckl gesteckt hat. „Dann habe ich mir ein paar Sachen immer wieder angeschaut und dann habe ich das aber auch wieder weggelegt und habe angefangen, mich aufzuzeichnen. Ich habe immer wieder quasi die Pumuckl-Stimme in mein Handy gesprochen. Das ist aber nicht schön, heute wieder Kassierer. Und ich habe dann so angefangen, immer weiter mich reinzufuchsen in diese Stimmtechnik, dass man glaubt, das spricht ein kleines Wesen.“ Um noch näher am Original zu sein, hat man Maxis Stimme zusätzlich mit einer KI bearbeitet, sodass sie wie Hans Clarin klingt. Die Zuschauer können dann selbst einstellen, ob sie Maxis Version mit oder ohne KI hören wollen. Staffel 1 könnt ihr gratis bei RTL Plus streamen, und seit kurzem geht es mit Staffel 2 weiter. Den ersten Teil dieser Staffel, neue Geschichten von Pumuckl, könnt ihr anschauen, wenn ihr ein Abo von RTL Plus habt. Noch mehr Geheimtipps in Sachen Filme, Serien und Dokus sowie die aktuellsten Neustarts bekommt ihr hier jeden Tag bei uns im Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns doch gerne ein Abo da. Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audioproduktion biebgestark. Und ich bin Jessi Jus. Habt noch einen schönen Tag! Bis morgen! Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm.