In der Serie „Neue Geschichten vom Pumuckl“ übernimmt Meister Eders Neffe Florian seine Schreinerwerkstatt, wo er auf den rothaarigen Kobold Pumuckl trifft.

Neue Geschichten vom Pumuckl

Mehr als 30 Jahre nachdem Meister Eder seine Werkstatt geschlossen hat, übernimmt sein Neffe Florian die Werkstatt seines Onkels. Dabei macht er eine ziemlich unerwartete Bekanntschaft: Der Kobold Pumuckl ist noch immer da und sorgt wie eh und je für Chaos. Florian und Pumuckl werden Freunde und erleben gemeinsame einige Abenteuer in der alten Schreinerwerkstatt.

Eine Homage mit Herz

Neben den tollen Sets, die aussehen wie in der alten Pumuckl Serie, ist vor allem der Cast die größte Stärke der Pumuckl-Neuauflage: Florian Eder wird vom Schauspieler Florian Brückner gespielt, während Kabarettist Maxi Schafroth in der neuen Serie den Pumuckl spricht. Um noch näher am Original zu sein, hat man Schafroths Stimme zusätzlich mit einer KI bearbeitet, so dass sie klingt, wie die des Originalsprechers Hans Clarin. Ihr könnt jedoch selbst einstellen, ob ihr die Pumuckls Audiospur mit oder ohne KI hören wollt. 

Die erste gibt es kostenlos und zweite Staffel von „Neue Geschichten vom Pumuckl“ gibt es im Streamingabo von RTL+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

