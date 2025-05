Niue — Hoffnung für ein Paradies

Niue ist eine kleine Koralleninsel im Südpazifik. Sie liegt 2.400 Kilometer nordöstlich von Neuseeland und es leben etwa 2.000 Menschen dort. 2016 haben die Bewohnerinnen und Bewohner 40 Prozent ihres gesamten Meeresgebiets unter Schutz gestellt, dort wird also zum Beispiel kein kommerzieller Fischfang betrieben. Sieben Jahre später, also 2023, reist ein Team des National Geographic auf die Insel, um die Veränderungen zu dokumentieren. Und was sie finden, ist spektakulär. “Niue — Hoffnung für ein Paradies” könnt ihr bei Disney Plus anschauen.

Dolly Parton: Everybody’s Darling

Sie gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen und Song-Autorinnen überhaupt und es gibt in der westlichen Welt vermutlich niemanden, der nicht mindestens ein Stück von ihr kennt: Dolly Parton. Insgesamt hat sie mehr als 3.000 Songs geschrieben, darunter “Jolene” und “I will always love you”. Aber auch ihre Vielseitigkeit, ihre humorvolle Art und ihr unermüdlicher Einsatz für wohltätige Zwecke tragen zu ihrer Popularität bei. Die Dokumentation “Dolly Party — Everybody’s Darling” beleuchtet das Phänomen und versucht zu ergründen, warum alle sie mögen — ihr könnt den Film bei Arte anschauen.

Mala Influencia — Verbotene Liebe

Eros Douglas ist als Waisenkind kriminell geworden und saß eine Weile im Gefängnis. Nachdem er entlassen wird, heuert ihn der wohlhabende Geschäftsmann Bruce Russell als Bodyguard an. Er soll Russells Tochter Reese auf Schritt und Tritt begleiten und für deren Sicherheit sorgen. Reese hält davon jedoch überhaupt nichts und die beiden geraden immer wieder aneinander. Aus den Spannungen zwischen Eros und Reese entwickeln sich mit der Zeit jedoch unerwartete Gefühle. “Mala influencia — Verbotene Liebe” gibt’s bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.