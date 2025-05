Nonnas

Manchmal braucht’s keine actionreichen Explosionen, sondern einfach nur Pasta und ein bisschen liebevolles Chaos. Joe Scaravella (Vince Vaughn) will nach dem Tod seiner Mutter etwas schaffen, das ihr gerecht wird — und eröffnet kurzerhand ein italienisches Restaurant. Und zwar so richtig, denn am Herd stehen echte italienische Nonnas, also Großmütter, mit viel Temperament und noch mehr Meinung. Da sind Emotionen und Streitereien vorprogrammiert. „Nonnas“ basiert auf einer wahren Geschichte, die ihr ab heute auf Netflix verfolgen könnt.

Drunter und Drüber — Chaos auf dem Friedhof

Eine bröckelnde Grabstatue sorgt auf dem Friedhof von Donnersbach für ganz schön viel Wirbel: Denn die erschlägt mal eben den Friedhofsleiter. Vize-Chef Heli (Nicholas Ofczarek) träumt schon vom Chefsessel, doch dann übernimmt überraschend Ursula Fink (Julia Jentsch) die Leitung, die aber nicht ganz so viel Ahnung von Friedhöfen hat. Was folgt, ist ein etwas schräger Machtkampf zwischen Blumenschmuck und kaputten Kühlräumen. Aber als die Schließung des Friedhofs droht, müssen alle zusammenarbeiten. „Drunter und Drüber — Chaos auf dem Friedhof“ könnt ihr ab heute auf Prime Video streamen.

Long Way Home

Ewan McGregor und Charley Boorman sind wieder on the road: In „Long Way Home“ schwingen sich die beiden Schauspieler und Freunde auf ihre Vintage-Motorräder und erkunden diesmal gemeinsam Europa. Zwischen Wind, Wetter und so einigen Pannen geht’s auf gefährliche Serpentinen, zu schönen Küstenorten und über ganz schön holpriges Kopfsteinpflaster. Wer etwas Reise-Sehnsucht und Fernweh hat, sollte sich „Long Way Home“ auf Apple TV+ also nicht entgehen lassen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.