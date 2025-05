Ohne jede Spur — Der Fall der Nathalie B.

Der True Crime-Film „Ohne jede Spur — Der Fall der Nathalie B.“ erzählt die Geschichte von Nathalie Birli. Zum Zeitpunkt ihrer Entführung ist die Triathletin 26 Jahre alt. Bei einer Rennrad Tour kollidiert sie mit einem Auto. Der Fahrer hält an, steigt aus, schlägt zu, fesselt sie und nimmt sie mit. Während Birlis Mann nach ihr sucht, schafft sie es, sich aus den Händen ihres Entführers zu befreien. „Ohne jede Spur – Der Fall der Nathalie B.“ findet ihr jetzt in der ARD-Mediathek.

Big Mouth — Staffel 8

Körperliche Veränderungen, die erste Liebe, Streit mit den Eltern — „Big Mouth“ ist eine Serie, in der es um pubertierende Teenager geht. In der achten Staffel der Serie gibt es auch ein Crossover mit der Spin-off-Serie „Human Resources“. Hier geht es um die Hormonmonster, die für die körperlichen und psychischen Veränderungen der Jugendlichen verantwortlich sind. Die achte Staffel „Big Mouth“ könnt ihr euch jetzt bei Netflix anschauen.

Small Axe

Sie kochen gemeinsam, sie tanzen, lachen, singen und lieben. Und: sie werden geschlagen, verfolgt, gedemütigt, verurteilt. In fünf Filmen erzählt Oscarpreisträger Steve McQueen aus dem prekären Leben und von der rassistischen Benachteiligung, die der britisch-afro-karibischen Gemeinschaft im Herzen von London in den 1970er und 1980er Jahren widerfährt. Die Geschichten beruhen auf wahren Begebenheiten. Im ersten Teil geht es zum Beispiel um eine Gruppe schwarzer Aktivisten, die in den 1970er Jahren in einen Konflikt mit der Londoner Polizei gerät. Ihr könnt euch „Small Axe“ jetzt in der Arte-Mediathek anschauen.

