Oktoberfest 1905

Die Serie „Oktoberfest 1905“ ist die Fortsetzung der Serie „Oktoberfest 1900“. In beiden Serien geht es um den Großbrauer und Gastronom Curt Prank, der auf dem Oktoberfest eine Bierburg für 6000 Gäste bauen will. Bei der Umsetzung seines Plans macht er sich viele Feinde. Unter anderem will die Familie Hoflinger seinen Plan aufhalten. Denn ihnen gehört die Münchner Traditionsbrauerei Deibel Bräu und sie fürchten, dass Prank ihnen das Geschäft zerstören wird.

Die beiden Bierbrauerfamilien werden zu Konkurrenten, aber dann verliebt sich Clara, die Tochter von Curt, in Roman, den Sohn der Hoflingers.

Die Geschichte vom Oktoberfest

„Oktoberfest 1900“ basiert lose auf wahren Begebenheiten. Curt Prank hat es zwar nicht als historische Figur gegeben, aber er wurde vom Gastwirt Georg Lang inspiriert. Georg Lang kam, genau wie Curt Prank in der Serie, auch aus Nürnberg und hat die erste große Festhalle auf dem Münchner Oktoberfest bauen lassen.

„Oktoberfest 1905“ hat aber fast gar nichts mehr mit der Realität zu tun. Schon allein deswegen, weil Georg Lang im Jahr 1905 gestorben ist. Curt Prank lebt in der Serie aber weiter und hat es mittlerweile geschafft, seine gigantische Bierburg auf dem Oktoberfest zu bauen. Außerdem hat er eine Fusion mit Deibel Bräu abgeschlossen.

Zwischen Roman und Curt gibt es aber immer noch einen Konkurrenzkampf. Und das obwohl Roman mittlerweile der Schwiegersohn von Curt ist. Ihr könnt euch „Oktoberfest 1905“ jetzt in der ARD-Mediathek ansehen.

