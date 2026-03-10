Hey und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ Es ist Dienstag, der 10. März. Anime-Fans können sich freuen! Nach langer Wartezeit stechen die Strohhut-Piraten auf Netflix erneut in See, um das sagenumwobene One Piece zu finden. Dieses Mal müssen sie sich aber nicht nur gegen andere Piraten und die Marine zur Wehr setzen, sondern auch gegen eine geheimnisvolle Organisation.

Vor knapp drei Jahren kam die erste Staffel der One Piece Live-Action-Adaption bei Netflix heraus. Fans waren sich unsicher, ob sich die fantasievolle Welt von Manga-Autor Eiichiro Oda in eine Serie mit echten Menschen übertragen lassen würde und ob eine Staffel mit gerade mal 10 Folgen dem schieren Umfang der Mangas und Animes gerecht werden würde. One Piece läuft schon seit fast 30 Jahren. Aber zum Release gab es dann sowohl von Kritiker:innen als auch von Fans überwiegend positives Feedback.

Wie in der Vorlage geht es auch in der Netflix-Serie um den Gummimenschen Ruffy, der eine Piratencrew zusammenstellen will, um auf die Seefahrerroute Grand Line zu reisen. Sein Ziel: den Schatz des legendären Piraten Gold Roger zu finden und zum König der Piraten zu werden. Wir finden das One Piece, den Schatz von Gold Roger. Es heißt, er liegt auf der Grand Line. Es ist ein Märchen. Ich bin gespannt, wie du guckst, wenn wir es erst finden. Aber gibt’s denn nichts, was du wirklich willst, dass du dir mehr als alles andere wünschst?

Seit ich ein kleiner Junge war, hab ich immer davon geträumt, ein Pirat zu sein. Der König der Piraten. König der Piraten, sagst du? Eine tückische Aufgabe. Wenn dir der Pfad zu einfach erscheint, dann ist es der falsche Pfad. Nachdem es Ruffy und die Strohhut-Bande in der ersten Staffel unter anderem mit fiesen Fischmenschen und der Marine zu tun bekommen haben, muss sich die Crew in den neuen Folgen der gefährlichen Barock-Firma stellen. Eine kriminelle Organisation, bestehend aus Auftragskillern und Piraten, unter der Leitung der mysteriösen Attentäterin Nico Robin.

Erst gab es nur ein paar Gerüchte, ein dunkles Flüstern: Die Barock-Firma. Die Organisation besteht aus Auftragskillern. Aus Flöhre. Du bist also der Käpt’n der Strohhut-Piraten, Monkey D. Ruffy. Du denkst, du wärst unbesiegbar. Aber deine Freunde sind nicht aus Gummi. Fans dürfen sich allerdings nicht nur auf neue Feinde freuen. Schon im Vorfeld hat Netflix bekannt gegeben, dass die Strohhut-Piraten im Laufe der neuen Staffel eine wichtige Rolle spielen werden. Sie gehören zu den beliebtesten Figuren der Serie.

Im Trailer hört man auch schon, dass viele der deutschen Synchrosprecher:innen aus dem Anime auch in der Netflix-Serie wieder ihre Rollen sprechen werden. Wie vor kurzem bekannt gegeben wurde, ist Staffel 3 auch schon in Produktion. Vielleicht dauert es da nicht so lange, bis es wieder neue Folgen gibt. Ihr könnt euch aber jetzt erstmal auf Staffel 2 von One Piece stürzen, die ab heute auf Netflix verfügbar ist.

Die neuesten Serien und Filme sowie spannende Dokus bekommt ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast empfohlen. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gerne ein Abo da. Und wenn es euch gefällt, dann empfehlt diesen Podcast doch auch gerne weiter. Der Tipp und das Skript kam heute von Christopher Jung, Audioproduktion: Tim Schmutzler.