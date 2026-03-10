Play
Foto: Netflix
Bild: One Piece – S2 | Netflix

Was läuft heute? | One Piece — Staffel 2

Aufbruch zur Grand Line

In der neuen Staffel der Netflix „One Piece“-Adaption sind Ruffy und seine Crew weiterhin auf dem Weg zur Grand Line, um den Schatz von Gold Roger zu finden. Auf ihrer Reise stoßen die Strohhutpiraten auf die mysteriöse und gefährliche Baroque-Firma.

One Piece — S2

Nachdem Ruffy und seine Crew in der letzten Staffel gegen Arlong und seine Bande von Fischmenschenpiraten gewonnen haben, sind die Strohhutpiraten nun auf direktem Weg zur Grand Line um das One Piece, den sagenumwobenen Schatz des Piraten Gold Roger, zu finden. Auf ihrer Reise stoßen die Freunde auf die mysteriöse Baroque-Firma, eine gefährliche Organisation aus Attentätern und Auftragskillern.

Neue Freunde und Feinde

Doch nicht nur neue Gegenspieler warten auf Ruffy und die anderen, sondern auch Freunde. So können sich Fans in der zweiten Staffel auch auf den ersten Auftritt von Chopper freuen, das ist ein sprechendes Rentier, das wie Ruffy von einer Teufelsfrucht gegessen hat. Wie auch schon in der letzten Staffel werden er und viele andere Figuren in der deutschen Version wieder die gleichen Synchronsprecher haben wie im originalen Anime.

Die neue Staffel „One Piece“ startet ab heute auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

