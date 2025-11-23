Ein Musiker, der New York zum Studio macht

Seit über zehn Jahren prägt Ed Sheeran die internationale Popmusik, wie kaum ein anderer. Mit „One Shot with Ed Sheeran: A Music Experience“ wirft Netflix einen Blick auf den Künstler, der sonst vor allem durch perfekte Studio-Produktionen bekannt ist.

Die Doku begleitet Sheeran bei der Entstehung eines Songs, aufgenommen in einem einzigen, ungeschnittenen Take, mitten in den Straßen von New York City. Während er durch die Stadt zieht, spielt er spontane Mini-Konzerte, erzählt Geschichten aus seinem Leben und performt zwischendurch seine größten Hits.

Mehr als ein Making-of

Regisseur Philip Barantini, ausgezeichnet mit dem Primetime Emmy Award und bekannt für seine One-Shot-Methode, zeigt Ed Sheeran, wie man ihn selten sieht: Ein Perfektionist, der sich gelegentlich selbst im Weg steht, ein Familienmensch und einen Künstler, der trotz Welterfolgs bodenständig und nahbar geblieben ist.

Die Doku verbindet humorvolle Momente mit persönlichen Jam-Sessions und Gesprächen über Verlust, Inspiration und dem stetigen Druck, immer wieder neu überzeugen zu müssen. Gleichzeitig wird deutlich, warum Ed Sheeran so viele Menschen berührt. Seine Musik ist unverstellt, nah und tief persönlich.

Die Dokumentation „One Shot with Ed Sheeran: A Music Experience“ könnt ihr auf Netflix sehen.

