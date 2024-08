Only Murders in the Building — Staffel 4

In der Serie „Only Murders in the Building“ geht es um die drei True-Crime-Podcaster Charles, Oliver und Mabel. Sie machen nicht nur einen Podcast, sondern klären auch selbst Kriminalfälle auf. In der vierten Staffel klopft Hollywood bei ihnen an die Tür. Es soll ein Film über sie und ihren Podcast gedreht werden. Natürlich gibt es aber auch wieder einen Kriminalfall, um den sich Charles, Oliver und Mabel kümmern müssen. Die vierte Staffel „Only Murders in the Building“ gibt es jetzt bei Disney+.

Magic Mike — The Last Dance

Channing Tatum spielt in dem Film „Magic Mike — The Last Dance“ den Stripper Mike Lane. In dem dritten Film der Reihe will Mike seine Karriere als Stripper hinter sich lassen. Um sich über Wasser zu halten, fängt er an, als Barkeeper zu arbeiten. Doch dann lernt er Maxandra kennen. Sie will mit Mike eine neue, elegante Striptease-Liveshow auf die Beine stellen. „Magic Mike — The Last Dance“ könnt ihr jetzt bei RTL+ sehen.

Putins Krieg

In der Dokumentation „Putins Krieg“ geht es um die Anfangszeit des Krieges in der Ukraine. Wichtige Politikerinnen, die in dieser Zeit Führungspositionen hatten, berichten in der Doku darüber, wie sie die Zeit im Februar 2022 wahrgenommen haben. Unter anderem kommen der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson, der amtierende US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, CIA-Chef Bill Burns und der UN-Generalsekretär António Guterres zu Wort. Ihr könnt „Putins Krieg“ jetzt in der Arte-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.