Foto: © 2024 Netflix, Inc.

Was läuft heute? | Outer Banks S4 Teil 2, The Day of The Jackal, Die sieben Raben

Die blaue Krone

In der vierten Staffel von „Outer Banks“ suchen die Pogues ein Amulett — und merken dann, dass das Amulett nur ein Hinweis auf einen noch größeren Schatz ist. In der Serie „The Day of The Jackal“ wird Schauspieler Eddie Redmayne zum Auftragskiller. Wer entspannen will, schaut das tschechoslowakische Märchen „Die sieben Raben“.