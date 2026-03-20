Hallo liebe Fans des Streamings! Es ist Freitag, der 20. März. Schön, dass ihr zuhört. Heute geht es hier weiter mit einer der beliebtesten Netflix-Serien, allerdings nicht mit einer neuen Staffel, sondern mit einem Film-Sequel.

Die Serie Peaky Blinders lief mit sechs Staffeln von 2013 bis 2022. Sie wurde sowohl von Fans als auch von KritikerInnen gefeiert. Mit einer Bewertung von 8,7 auf IMDb zählt sie auch zu den Top 100 Serien aller Zeiten. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, müsst ihr eigentlich nur folgendes als Hintergrundinfo wissen: Die Serie Peaky Blinders spielt im englischen Birmingham der 20er Jahre, und im Mittelpunkt steht Thomas Shelby, der Anführer der gefürchtetsten Gang der Stadt, den Peaky Blinders.

Das Film-Sequel, Peaky Blinders: The Immortal Man, setzt im Jahr 1940 an, also einige Jahre nach der letzten Staffel. Nazi-Deutschland schickt gefälschte Pfundnoten nach Großbritannien, um die Wirtschaft dort zum Einbruch zu bringen. In Birmingham regiert inzwischen Shelbys Sohn Duke als Gangsterboss. Tommy sitzt derweil in seinem selbstgewählten Exil in der englischen Provinz.

Tommy Shelby muss wieder nach Birmingham zurückkehren, weil die Zukunft der Familie und des Landes auf dem Spiel steht. Birmingham leidet unter deutschen Bombenangriffen, und nationalsozialistische Sympathisanten gewinnen im Hintergrund an Einfluss. Tommy gerät in Auseinandersetzungen mit politischen und militärischen Akteuren, die gegen faschistische Netzwerke im eigenen Land vorgehen.

Aber auch Entscheidungen aus seiner Vergangenheit verfolgen Shelby und gefährden ihn, seine Familie und seine Machtstellung. Das Drehbuch zum Film kommt direkt vom Schöpfer der Originalserie, Steven Knight. Regie hat Tom Harper geführt, der auch schon einige Folgen der Serie inszeniert hat.

Für alle Fans der Serie gibt es noch weitere gute Nachrichten: Zusätzlich zum Film soll es auch noch ein weiteres Serienprojekt geben. In der neuen Serie soll es dann aber um eine neue Generation der Shelby Familie gehen. Cillian Murphy wird also höchstwahrscheinlich zum letzten Mal als Tommy Shelby zu sehen sein.

Und noch ein Hinweis für alle, die die Originalserie jetzt noch nicht gesehen haben: Den Film kann man auf jeden Fall auch anschauen, ohne die Serie zu kennen. Wenn ihr aber noch vorhabt, euch die Serie reinzuziehen, dann würde ich euch empfehlen, sie wirklich vor dem Film zu gucken, weil es ein Sequel ist und das heißt, im Film gibt es dann jede Menge Spoiler für die Serie.

Ihr könnt Peaky Blinders: The Immortal Man jetzt bei Netflix schauen. Wenn ihr vorher noch die Serie schauen wollt, die gibt es dort ebenfalls. Habt ein schönes Wochenende! Morgen gibt’s schon den nächsten Streaming-Tipp für euch von uns. Abonniert uns, damit ihr diese nächste Folge nicht verpasst. Tipp und Skript kamen heute von Jonas Nicolik, Audioschnitt Wiebke Stark. Und ich bin Jessi Jus. Bis morgen!