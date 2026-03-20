Peaky Blinders — The Immortal Man
Die Peaky Blinders waren eine Bande Krimineller, die um das Jahr 1890 ihr Unwesen in Birmingham getrieben haben. Die Serie „Peaky Blinders“ hat sich diese Bande als Vorbild genommen, und das sehr erfolgreich: Von 2013 bis 2022 lief sie mit sechs Staffeln. So ganz hält sich die Serie dann aber doch nicht an die Realität. Anstatt in den 1890er Jahren spielt die Serie in den 1920er Jahren und im Mittelpunkt der Serie steht der Anführer der Peaky Blinders, Thomas Shelby, den es in echt nie gegeben hat.
Vier Jahre nach der letzten Staffel gibt es jetzt ein Film-Sequel zu der Serie, das unter dem Titel „Peaky Blinders — The Immortal Man“ erscheint. Der Film spielt im Jahr 1940, also ein paar Jahre nach den Ereignissen der letzten Staffel. Thomas Shelby hat sich mittlerweile aus dem Gang-Business zurückgezogen und lebt im Exil in der englischen Provinz.
Gangster und Nazis
Schon in der Serie haben gesellschaftliche und politische Entwicklungen großen Einfluss auf die Handlung. So ist es jetzt auch im Film. Nazi-Deutschland schickt gefälschte Pfundnoten nach Großbritannien, um die Wirtschaft dort zum Einbruch zu bringen. Thomas Shelby ist zwar nicht mehr in Birmingham, aber sein Sohn Duke regiert die Peaky Blinders inzwischen mit eiserner Hand.
Wegen der aktuellen Entwicklungen muss Tommy wieder nach Birmingham zurückkehren. Die Zukunft seiner Familie und des Landes steht auf dem Spiel. In Birmingham gerät Shelby in Auseinandersetzungen mit politischen und militärischen Akteuren, die gegen faschistische Netzwerke im eigenen Land vorgehen.
„Peaky Blinders — The Immortal Man“ könnt ihr auf Netflix anschauen. Falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, findet ihr auch die bei Netflix.
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