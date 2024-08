Bild: Perfekt Verpasst | Foto: Prime Video

Was läuft heute? | Perfekt Verpasst, Angriff auf den Amateurfußball – Die grenzenlose Gier der Wettindustrie, The Iron Claw

Wie füreinander gemacht

In der Prime-Original-Serie „Perfekt Verpasst“ geht es um zwei Menschen, die perfekt zueinander passen, sich aber nie treffen, in der ARD-Doku „Angriff auf den Amateurfußball“ geht es um Sportwetten im Amateurfußball, und in „The Iron Claw“ auf WOW geht es um Brüder, die professionelle Wrestler werden wollen.