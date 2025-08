Platonic — Staffel 2

In der Serie „Platonic“ geht es um Will (Seth Rogan) und Sylvia (Rose Byrne). Die beiden sind schon seit Ewigkeiten befreundet. Doch als Will eine Beziehung eingeht und heiratet, leben sie sich auseinander.

Erst als Will sich Jahre später von seiner Frau scheiden lässt, kommen sich die beiden wieder näher. Ganz schnell sind Sylvia und Will wieder genau so gut befreundet wie früher.

Können Männer und Frauen befreundet sein?

Für sie selbst läuft’s eigentlich super, aber für ihre romantischen Partnerschaften ist die Freundschaft Gift. Sowohl Sylvias Mann als auch Wills neue Freundin offenbaren ihren jeweiligen Partnern in der zweiten Staffel, dass sie ein Problem mit der Freundschaft haben.

Vielleicht muss sich Will zwischen seiner besten Freundin und seiner Partnerin entscheiden. Vielleicht schafft er es aber diesmal auch, beide Beziehungen unter einen Hut zu bekommen. Und irgendwie stellt sich immer wieder die Frage, ob eine Freundschaft zwischen Mann und Frau überhaupt funktionieren kann. Ihr könnt euch die zweite Staffel von „Platonic“ jetzt auf Apple TV+ anschauen.

