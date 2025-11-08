Pluribus

Die Serie „Pluribus“ stammt vom „Breaking Bad“-Schöpfer Vince Gilligan und hat zwei Gemeinsamkeiten mit dem „Breaking Bad“-Universum. Zum einen spielt die Serie auch in Albuquerque, zum anderen ist die Schauspielerin Rhea Seehorn in der Hauptrolle zu sehen. Seehorn spielt schon in „Better Call Saul“ die Anwältin Kim Wexler. In „Pluribus“ ist sie die Autorin Carol. Als ein mysteriöses Signal aus dem Weltraum dafür sorgt, dass plötzlich alle Menschen glücklich sind, bleibt sie als Einzige davon unberührt. Carol ist auf einmal die unglücklichste Person auf der Erde.

Eine sehr persönliche Serie

Auch wenn „Pluribus“ in Albuquerque spielt, hat die Serie nicht viel mit der Welt von „Breaking Bad“ zu tun. Sie schlägt einen sehr anderen Ton an und wurde Rhea Seehorn praktisch auf den Leib geschneidert. Vince Gilligan schrieb das Drehbuch und hat ihr gesagt, dass er etwas für sie gemacht habe. Aber auch für Gilligan ist seine neue Serie ein sehr persönliches Projekt. Der New York Times hat er gesagt, dass er selbst ein sehr unglücklicher Mensch ist. Er sagt aber auch, dass ihn diese Grundunzufriedenheit antreibt.

Apple TV scheint sehr viel Vertrauen darin zu haben, dass seine Unzufriedenheit auch diesmal wieder zu einem großen Serienerfolg führen wird. Offiziell gibt es zwar keine Zahlen von Apple, wie viel für die Serie ausgegeben wurde, aber eins scheint klar zu sein: Das Budget war groß und schon vor dem Start der Serie hat Apple TV eine zweite Staffel in Auftrag gegeben.

Ob „Pluribus“ mit „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“ mithalten kann, könnt ihr jetzt selbst herausfinden. Die ersten beiden Folgen findet ihr ab jetzt bei Apple TV . Bis zum 26. Dezember kommt dann jeden Freitag eine neue Folge.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.