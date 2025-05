Pränataldiagnostik

Die Dokumentation „Pränataldiagnostik“ zeigt was für riesige Fortschritte in der vorgeburtlichen Untersuchung gemacht wurden. Die technischen Möglichkeiten in der Pränataldiagnostik stellen werdende Eltern aber auch vor moralisch schwierige Entscheidungen. In der Doku werden Eltern aus Frankreich und Tschechien begleitet, die mit diesen Entscheidungen zu kämpfen haben. „Pränataldiagnostik“ findet ihr in der Arte-Mediathek.

Arcadian – Sie kommen in der Nacht

Nicolas Cage spielt in dem Film „Arcadian – Sie kommen in der Nacht“ den Familienvater Paul. Er und seine beiden Söhne Thomas und Joseph haben eine Katastrophe überlebt, die einen Großteil der Menschheit ausgelöscht hat. Jetzt, 15 Jahre später, müssen sie sich in einem Bauernhaus versteckt halten. Denn draußen lauern Kreaturen, die die verbliebenen Menschen jagen. „Arcadian – Sie kommen in der Nacht“ könnt ihr euch jetzt bei Prime Video anschauen.

The Royals

Die indische RomCom „The Royals“ handelt von dem Kronprinzen Aviraaj Singh, der sich in die ehrgeizige Geschäftsführerin Sophia Kanmani Shekhar verliebt. Zusammen müssen sie die Familie Singh vor dem finanziellen Ruin retten und das Start-up-von Sophia vor gierigen Investmentbankern schützen. Außerdem müssen sie die Frage klären, was das zwischen ihnen eigentlich ist. Ihr könnt euch „The Royals“ jetzt bei Netflix anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.